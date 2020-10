Entenda como funciona o sistema de votação de A Fazenda 2020

Com três roças já realizadas, A Fazenda 2020 se aproxima de completar 1 mês no ar. Mesmo com 12 edições, algumas pessoas ainda ficam confusas sobre a forma que as votações acontecem no reality show. Por isso o Jornal DCI criou um guia para não restar dúvidas.

A Fazenda 2020 está perto de completar um mês de exibição e não para de gerar conteúdo e fogo no feno! Na terceira roça da edição, que eliminou Rodrigo Moraes, Marcos Mion anunciou que a berlinda foi a mais votada na história do reality show. Entenda como funciona os votos do público na “fazendola”:

Como funciona o sistema de votação de A Fazenda 2020?

Desde a estreia do reality show, as votações nas roças do programa são para que o participante fique. Ou seja, o público vota em seu peão favorito entre os roceiros da semana.

Para entender como funciona: na terceira berlinda de A Fazenda 2020, competiam Biel, Raissa Barbosa e Rodrigo Moraes. Raissa foi a mais votada, somando 41,64%, Biel ficou com a segunda posição, de 32,73%. Rodrigo foi o menos votado, tendo apenas 25,63% da preferência do público. Como os fãs do reality show votam para que alguém fique, é uma vantagem que Raissa e Biel tenham as maiores porcentagens, pois isso os salva da eliminação. No caso dos realities em que o voto do público é para eliminar, isso seria o contrário.

O que difere A Fazenda do BBB?

No Big Brother Brasil, é padrão que nos paredões os votos sejam para eliminar um participante, independente do número de emparedados. Por isso é comum se ouvir falar em “recorde de rejeição”, já que os fãs do programa da Rede Globo votam para que alguém diga tchau à casa.

Outro detalhe é que, no momento em que é anunciada a eliminação, Marcos Mion, apresentador do reality show rural desde 2018, anuncia o nome do peão que permanecerá no programa, enquanto Tiago Leifert, apresentador do BBB, fala o nome do participante que deixará o confinamento. Além disso, as votações em A Fazenda duram um dia, de quarta-feira até quinta-feira, no BBB esse prazo é um pouco maior, a votação começa no domingo e é encerrada na terça-feira.

No caso daqueles participantes que são odiados por grande parte do público, é mais fácil eliminá-los no sistema de votação do BBB, pois para que alguém vá embora em A Fazenda 2020, por exemplo, é necessário que o adversário “do vilão” tenha muitos votos, o que exige uma base grande de fãs, já que parte do público se dedica mais quando quer tirar alguém que não gosta. O engajamento exigido para votar na permanência de um participante quando este não é seu favorito, é menor.