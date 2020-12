Final A Fazenda 2020: veja para quem vai a torcida dos ex-participantes

Hoje, quinta-feira (17) é o aguardado dia da final de A Fazenda 2020. Jojo Todinho, Lipe Ribeiro, Biel e Stéfani Bays são os finalistas da edição, quem vencerá? Para quem os 16 eliminados da temporada estão torcendo para levar o grande prêmio de 1,5 milhão? Confira:

Ex-participantes mostram torcida para finalistas de A Fazenda 2020

Lucas Maciel

O ex-Pânico tem feito mutirões de votos para Lipe Ribeiro no Twitter, mas também compartilhou um mutirão a favor de Stéfani Bays, compartilhado pela conta oficial da finalista de A Fazenda 2020.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

5️⃣0️⃣ MUTIRÃO DOS 50 VOTOS FEAT. @euliperibeiro INICIADO 5️⃣0️⃣ #LipeCampeão #AFazenda12 ⏰ Enviem os votos até 21h. 🗳 A CADA 50 VOTOS QUE VOCÊ DER, COMENTE UM EMOJI AQUI! ⚠️ O voto é pra ganhar, votem no LIPE.

💻 https://t.co/PzBcd8Wzoc pic.twitter.com/m2b8EEvrnC — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 16, 2020

❤️ MUTIRÃO LUTEFANI

INICIADO! ❤️ #StéfaniCampeã ⏰ Encerra às 15h. 🎯 META: 2000 votos por pessoa. 👉🏼 O voto é para GANHAR, então votem na STÉFANI. FOCO!!!!! #AFazenda12 💻 https://t.co/5MApfWWg2l pic.twitter.com/trzICjhFM2 — STÉFANI BAYS 🎪 (@astefanibays) December 16, 2020

Raissa Barbosa

Assim como Lucas, a acreana tem feito mutirão de votos para Lipe, no entanto, também demonstrou torcida por Stéfani e Jojo Todynho.

🐇🍸 MUTIRÃO DOS CUNHADOS INICIADO 🐇🍸 #LipeCampeão #AFazenda12 ⏰ Enviem os votos às 20h. 🎯 META: 1500 votos por pessoa.

⚠️ O voto é pra ficar, votem no LIPE.

📱 https://t.co/uvZFN4z394 @euliperibeiro pic.twitter.com/Mqi02rQ4ni — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 16, 2020

Juliano Ceglia

Juliano é totalmente #TeamBiel. No Instagram, o jornalista publicou um vídeo com o finalista de A Fazenda 2020 e escreveu: “você já é campeão desta edição independente de prêmio! Te desejo sorte, embora saibamos que você chegar até aqui nunca foi sorte, foi mérito seu por mostrar ao Brasil quem é o verdadeiro Biel. Te amo moleque! Seguimos votando com foco no R7”.

Mateus Carrieri

Como prometido para Jojo Todynho durante a última festa de A Fazenda 2020, Mateus está torcendo pela dona do hit “Que tiro foi esse?”

Leia também: Última festa tem beijo, show de Safadão e mais polêmica

Lidi Lisboa

Como já era de se esperar, a torcida de Lidi, décima quinta eliminada de A Fazenda 2020, é do amigo Lipe.

5️⃣0️⃣ MUTIRÃO DOS 50 VOTOS FEAT. @euliperibeiro INICIADO 5️⃣0️⃣ #LipeCampeão #AFazenda12 ⏰ Enviem os votos até 17h. 🗳 A CADA 50 VOTOS QUE VOCÊ DER, COMENTE UM EMOJI AQUI! ⚠️ O voto é pra ganhar, votem no LIPE.

💻 https://t.co/5JZPbZB4P0 — Lidi Lisboa 👸🏾 (@LisboaLidi) December 16, 2020

Leia também: Lidi leva pé na bunda de noivo: ‘me chamou de vadia’

Mc Mirella

Mirella continua ao lado de Stéfani Bays e tem puxado mutirões de votos para a ex-De férias com o ex nas redes sociais. “Stefani campeã”, escreveu a funkeira.

Leia também: deu em cima ou não? Mirella, JP e Luiza trocam acusações

Carol Narizinho

Stéfani também conta com a torcida de Carol Narizinho, a quinta eliminada da temporada.

Boa tarde, meus amores. Lembrando vocês que de 13:00 às 14:00hrs teremos um mutirão #StefaniCampeã! 💖 — Carol Narizinho 👃🏻 (@CarolNarizinho) December 16, 2020

Mariano

Mariano está na torcida por Lipe Ribeiro. O peão publicou no Twitter mutirões de votos para o colega de A Fazenda 2020.

🔗 MUTIRÃO MALIPE INICIADO 🔗 #FicaLipe #AFazenda12 ⏰ Enviem os votos às 20h para @euliperibeiro 🎯 META: 1500 votos por pessoa.

⚠️ O voto é pra ficar, votem no LIPE.

📱 https://t.co/mjKeMGYSZF pic.twitter.com/FgXHRO1Sji — Mariano 🎙 (@mariano_mem) December 15, 2020

Luiza Ambiel

Luiza não tem feito mutirões de votos nas redes sociais para algum colega de confinamento, no entanto, durante a décima quinta roça de A Fazenda 2020, a atriz era #FicaBiel, e na décima sexta berlinda, a sexta eliminada torcia por Stéfani.

JP Gadêlha

“A minha torcida pode não ser a maior, mas tenho comigo os melhores! Vamos fazer a Teté campeã? A partir de agora foco total no R7 e só voltaremos quando o jogo acabar”, comentou JP no Twitter.

A minha torcida pode não ser a maior, mas tenho comigo os melhores! Vamos fazer a Teté campeã? A partir de agora foco total no R7 e só voltaremos quando o jogo acabar! — JP Gadêlha 🔥⛑️ (@jpgadelhaof) December 16, 2020

Tays Reis

Namorada de Biel, é bem fácil adivinhar para quem vai a torcida de Tays. A décima sexta eliminada de A Fazenda 2020 tem feito mutirões no Twitter e pedido votos nos stories do Instagram.

Leia também: Biel e Tays continuarão juntos fora do reality?

Lucas Cartolouco

Lucas Cartolouco, quarto eliminado de A Fazenda 2020, está torcendo por Biel.

🦅🏆MUTIRÃO DA FINAL: BITOLOUCO VIVE! 🏆🦅 ✅FAMÍLIA FÊNIX MORA NO R7! ⏰ENVIEM OS VOTOS NO TWEET DE ENCERRAMENTO AS 18H 🎯META: 2.000 VOTOS POR PESSOA 💻LINK: https://t.co/LgZ9H9RONt pic.twitter.com/6RilsjbJtr — Cartolouco 🎩 (@Cartolouco) December 16, 2020

Até o momento em que esta matéria foi publicada, Rodrigo Moraes, Fernandinho Beatbox, Jakelyne Oliveira e Victória Villarim não declararam suas torcidas para a grande final de A Fazenda 2020.

Quando é a final?

Hoje, quinta-feira (17), é o dia que estamos esperando há meses: a data da grande final de A Fazenda 2020! Quem irá vencer? Jojo Todynho, Biel, Stéfani Bays ou Lipe Ribeiro? Conte pra gente qual a sua torcida e vote na enquete “Quem deve ganhar” do Jornal DCI clicando aqui.

Veja também sobre A Fazenda 2020:

Lucas é acusado de trair Raissa com Lidi; veja o que rolou

Reality rural bate audiência da Globo em noite de eliminação