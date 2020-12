Jojo Todynho faz deboche com fãs de Biel: ‘lan house não deu certo’

A campeã do reality ‘A Fazenda 12’, Jojo Todynho, participou na noite desta sexta-feira (18), da live do eliminado com os apresentadores Victor Sarro e Dani Bavoso. Enquanto respondia uma pergunta sobre o porquê de não votar Victória Villarim, durante uma formação de roça ao vivo, a funkeira mandou um ‘papo reto’ aos fãs do cantor Biel, debochando que a lan house alugada, não tinha dado certo.

Jojo Todynho alfineta fãs de Biel

Durante a entrevista, Jojo iniciou falando sobre a ex-peoa Victória. “Por ter um carinho muito grande por ela, eu não poderia [votar], por mais que ela tivesse com outras pessoas [grupo bico preto] que eu não gostava, eu não concordava, e que eu saí aqui e vi que não tava maluca na minha tese”, disse a campeã, antes de alfinetar os fãs de Biel. Para eles, a funkeira disse: “Desculpa gente, a lan house não deu certo”.

Ainda sobre não querer escolher Villarim como sua opção de voto, Jojo disse: “Eu tinha um respeito, uma admiração por ela. E, eu não queria naquele momento ali, aí eu falei Mari [Mariano], eu vou votar em você, ai você vota em mim”.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Amarraram o leão com barbante 🔥 Ao comentar porque não votou em Victória, Jojo cutuca os fãs de Biel 😂 #LiveFinalAFazenda Quer rever as emoções de #AFazenda12? Acesse já https://t.co/sJRe2r7M6I pic.twitter.com/GMPaM5ySY9 — A Fazenda (@afazendarecord) December 19, 2020

Fãs de Biel alugam lan house

Na última quinta-feira (17), horas antes da grande final de A Fazenda 12, circulou na web um vídeo de uma lan house mostrando computadores votando sozinhos para o cantor Biel levar o prêmio no valor de R$ 1,5 milhão. As imagens impressionaram pelo empenho dos admiradores do cantor, que era um dos finalistas da temporada.

A Fazenda 12: veja a primeira aparição de Jojo Todynho após vitória

Em vídeos nas redes sociais, é possível observar uma lan house modificada só para votação da grande final. Computadores abertos na página do portal R7.com, endereço oficial de votação, enquanto robôs fazem o trabalho de selecionar a opção Biel e confirmar o voto em questão de segundos. [Veja o vídeo aqui].

Campeã de A Fazenda 12

A carioca conseguiu e foi a grande vencedora do reality show com 52,54% dos votos. Após 100 dias de confinamento, brigas, provas, punições, baia e roças, a funkeira agradou o público e recebeu o título de campeã da edição de número 12. Em sua passagem pela sede de Itapecerica da Serra, a peoa venceu os próprios obstáculos e conseguiu agradar o Brasil. Em 2º Lugar ficou o cantor Biel, que faturou um carro zero km.

Para comemorar a grande vitória, Jojo Todynho resolveu fazer um culto ao vivo, na emissora do Bispo Edir Macedo. A campeã chamou todos os participantes e falou belas palavras, seguida de um hino evangélico cantado pela mesma, selando a paz na sede em Itapecerica da Serra.