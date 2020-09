A atriz paranaense Lidi Lisboa, de 36 anos, que estreou recentemente como protagonista da novela ‘Jezabel’, da Record TV, é uma das participantes do reality ‘A Fazenda 2020’. Lidi fez mais de 15 trabalhos na televisão, entre uma emissora e outra, e já conta com 17 anos de carreira. A artista pegou todo mundo de surpresa após a confirmação de que estaria na décima segunda edição do reality rural.

Quem é Lidi Lisboa?

Lidiane Rafaela Lisboa, nome de batismo da atriz, nasceu no dia 13 de agosto de 1984, na cidade de Guaíra, interior do Paraná. Lidi foi criada pelos avós maternos, já que sua mãe foi tentar a vida em São Paulo, aos 13 anos. Em entrevistas antigas, a peoa falou que amava nadar e brincar com bichos que tinha no sítio dos avós.

Quatro anos depois, a mãe de Lidi voltou para buscá-la, então a mesma foi morar em São Paulo. Com 12 anos, ela passou a estudar teatro na escola, e foi assim que surgiu o sonho de ser atriz. Antes de ter a carreira renomada, Lidi batalhou muito e já foi garçonete, babá e faxineira. Aos 15 anos, a musa teve sua primeira chance de atuar, mas o juizado da infância impediu sua atuação, por achar o trabalho inadequado para a idade.

Aos 17 anos, no ano de 2001, ela foi aprovada para atuar na novela da Globo ‘A Padroeira’, e dessa vez, o juizado permitiu sua estreia na televisão. Depois disso, ela participou de diversas novelas na emissora e na Record. ‘Segundo Sol’, Escrava Mãe’, ‘Malhação’, ‘Paraíso Tropical’, ‘Império’, ‘Cheias de Charme’ e ‘Se Eu Fechar os Olhos Agora’, são alguns trabalhos que fazem parte do currículo da moça.

Vida pessoal

A atriz sempre foi muito reservada quanto aos seus relacionamentos, mas em 2013 ela assumiu relacionamento com o ator Fábio Rhoden, com quem está até os dias de hoje. Diferente de seus colegas do reality, Lidi não coleciona muitas polêmicas, mas no ano passado, ela foi acusada de ter sido mal educada com os jornalistas, durante coletiva de imprensa de lançamento da novela ‘Jezabel’.

Segundo os profissionais, ela parecia estar cansada e com má vontade de lidar com eles, inclusive, foi acusada de se achar ‘estrela’ demais. Nos bastidores da novela, ela foi acusada novamente de estrelismo, mas o restante do elenco saiu em sua defesa, negando os boatos.

No reality, ela chegou a comentar sobre a fama de antipática, por causa do seu jeito mais ‘retraído’, e ela falou que esse é seu jeito mais quieto de ser. Para Lidi, as pessoas acham que ela está de mau humor, apenas por ser mais séria.

