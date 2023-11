Lidi Lisboa: como está a atriz que fez Jezabel na Record

Intérprete da vilã Jezabel, um de seus papéis mais conhecidos, Lidi Lisboa voltará às telinhas da Record com a reprise do folhetim bíblico, que ficará no lugar de Reis a partir do dia 20 de novembro. Por onde anda a paranaense de 39 anos? Veja como está a atriz que fez Jezabel na Record!

Por onde anda Lidi Lisboa da novela Jezabel?

Depois que atuou na novela Jezabel, lá em 2019, a vida da famosa ficou atarefada. Lidi Lisboa continua trabalhando como atriz hoje em dia, chegou participou de reality e virou apresentadora nos últimos anos, além de produzir conteúdo para as redes sociais.

Depois da novela, em 2020, Lidi aceitou participar de A Fazenda, ela esteve na 12ª edição do programa, que foi uma das mais temporadas badaladas do reality show rural e contou com nomes muito conhecidos como Jojo Todynho e Biel. A atriz se destacou na competição pois não tinha papas na língua e brigava sempre que necessário. Ela conseguiu se manter no confinamento até a reta final do jogo e foi eliminado só na 15ª berlinda, poucos dias antes da grande final.

Após deixar o confinamento, com a atenção que ganhou com A Fazenda, a famosa se tornou apresentadora. Ao lado de Dani Bavoso, ela ficou responsável pelas entrevistas dos casais eliminados Power Couple, entre maio e julho de 2021, e naquele mesmo ano repetiu a tarefa entre setembro e dezembro no Cabine de Descompressão de A Fazenda, ao lado de Lucas Selfie, que se tornou um grande amigo para ele durante o tempo no reality show de confinamento.

Ainda em 2021, ela também esteve na novela Gênesis, da Record. Ela interpretou a vilã Maalate, filha de Ismael (Anselmo Vasconcellos) que se casava com Esaú (Cirillo Luna) na sexta fase do folhetim bíblico.

Em 2022, a famosa não pôde retornar ao cargo de apresentadora do Cabine de Descompressão de A Fazenda por conta de conflitos de agenda, pois trabalhou na série A Sogra que Te Pariu, da Netflix. Na comédia, ela interpretou Alice, uma mulher que não se dá nada bem com a sogra Dona Isadir (Rodrigo Sant’Anna), mas que acaba sendo obrigada a morar com ela por causa da pandemia.

A atriz que viveu a vilã Jezabel na Record não lançou novos trabalhos desde a série da Netflix, mas não está sumida. A famosa cria muito conteúdo para as redes sociais, como vídeos curtos de humor, publica ensaios e interage com seu 1,3 milhão de seguidores no Instagram.

Na vida amorosa, a artista está feliz ao lado do ator e cantor Shia, 33, com quem assumiu romance em maio de 2023 nas redes. O casal publica fotos e vídeos no Instagram, trocam mensagens públicas de carinho e aparecem lado lado também em ensaios fotográficos.

Quem foi Jezabel na Bíblia?

Embora seja a personagem título da novela Jezabel, a mulher não era nenhuma mocinha como a maior parte das protagonistas, mas foi um dos nomes mais emblemáticos da Bíblia, por isso ganhou espaço na Record para uma história própria.

Bíblia relatou nos livros 1 e 2 de Reis que Jezabel foi uma bela princesa dos fenícios, também conhecido como sidônios, que se casou com o rei Acaba, de Israel. Como era politeísta, ela continuou com sua religião pagã depois que se mudou para o palácio de Acabe e com seu poder de sedução conseguiu convencer o rei israelita a edificar santuários para o deus Baal.

Jezabel também perseguiu profetas de Deus e era cruel contra o que não eram a favor de suas práticas no reino. Entre seus inimigos mais ferrenhos surgiu o profeta Elias, que reprovava totalmente a rainha e buscava lhe provar que o Deus de Israel era verdadeiro e único.

O fim de Jezabel acabou sendo trágico, depois da morte de seu marido Acabe. Sua queda foi durante a ascensão de Jéu ao trono, quando eunucos que o apoiavam jogaram a mulher de uma janela. Em seguida, ela foi atropelada pela carruagem de Jéu e depois teve a sua carne comida por cães.

Leia também - Ingrid Conte: idade da atriz que é a narradora de Reis