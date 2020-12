Selfissa vive! Raissa Barbosa faz declaração de amor para Lucas Selfie

A ex-participante do reality ‘A Fazenda 12’, a modelo Raissa Barbosa, resolveu fazer uma declaração de amor para o ex-peão e também youtuber, Lucas Selfie. O registro foi feito através da rede social do twitter e está dando que falar, tanto é, que os fãs do casal ‘Selfissa’, chip dos nomes [Raissa e Selfie], estão indo à loucura.

A mensagem foi publicada nesta segunda-feira (21), em sua rede social oficial. Ela escreveu: “Lucas alguma vez eu disse que te amo? Não! EU TE AMO CARALH*”. Pelo teor da mensagem e também pelo Stories dos dois no Instagram, dá pra perceber que o casal conseguiu superar o reality e pode sim, dar muito certo aqui fora. Lucas Selfie, de 26 anos, e Raissa Barbosa, de 30 anos, parecem estar em sintonia amorosa, após o fim do reality ‘A Fazenda 12’, da emissora da Record TV.

Lucas alguma vez eu disse que te amo? Não! EU TE AMO CARALHOOOO @lucasmaciel ❤️ — Raissa Barbosa 🐇 (@raissabarbosar) December 21, 2020

Logo após a publicação, muitos seguidores e fãs de Raissa e Lucas reagiram comentando a declaração de amor da ex-peoa. Teve quem achou que foi obra do próprio youtuber, relembrando ele como o grande ‘causador’ do entretenimento para a família brasileira. “Não duvido nada que foi o Lucas que pegou o celular dela e postou isso”, escreveu um perfil no Twitter.

Não duvido nada que foi o Lucas que pegou o celular dela e postou isso🗣 — ri an. 💥🎪🐇 #JojoCampeã (@RianComenta) December 21, 2020

Mas, também gente que foi só elogios para o casal pós-reality, Raissa Barbosa e Lucas Selfie. Muitos estão realmente torcendo para que eles fiquem juntos e que sejam felizes. “Vc merece esse tipo de pessoa ao seu lado pitica, que pense em sua felicidade sempre. É reflexo da vida que você vai ter daqui pra frente. Só amor, leveza e alegrias”, escreveu uma internauta.

Vc merece esse tipo de pessoa ao seu lado pitica, que pense em sua felicidade sempre. É reflexo da vida que vc vai ter daqui pra frente. So amor, leveza e alegrias — Nina Mendonca 🐇 ⚓️ (@NinaMendoncaTe2) December 21, 2020

Nos bastidores da gravação do ‘Hora do Faro’, do apresentador Rodrigo Faro da Record, o youtuber até brincou com a aparência da Miss Bumbum: “Eu e a Dona Florinda estamos prontos”, escreveu ele no Twitter, causando ainda mais alvoroço nos fãs do casal, que aliás, elogiaram e muito o chip ‘Selfissa’.

eu e Dona Florinda tamo prontos! pic.twitter.com/3s9KRIwEEg — Lucas Selfie 🧢 (@lucasmaciel) December 21, 2020

Como era o casal no reality rural?

O início do affair não foi tão bom para ambos. Logo na primeira festa, quando parecia que iriam protagonizar o primeiro beijo de casal, nada aconteceu e os episódios seguintes foram cheios de brigas, gritaria e muita fúria. Até que então, em uma das festas tradicionais de sextas, ele finalmente se beijaram.

Mas, após muitas brigas, vai e volta de Lucas e Raissa, o affair ganhou vida e os dois até tiveram um ‘casamento’ de mentirinha, com tudo organizado pelos participantes do programa e com a benção da campeã, Jojo Todynho. Após isso, o casal se firmou dentro da sede do reality da Record TV, e mostraram que o chip do casal Selfissa, poderia sim continuar firme e forte aqui fora, longe das câmeras.