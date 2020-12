Stéfani Bays é chamada de planta e dá unfollow em Raissa

A Fazenda 12 terminou, mas na vida real as tretas entre os ex-peões continuam. Às vésperas do Natal, a amizade de Stéfani Bays e Raissa Barbosa ficou abalada após a finalista do reality show assistir a uma interação entre sua amiga, Lucas Selfie e Marcos Mion. Na ocasião, Raissa deu a entender que Stéfani seria uma planta (adjetivo usado para criticar participantes de confinamentos que não geram conteúdo).

“Tem as plantas que a gente não gosta e as plantas que a gente gosta. Se é pra ser sincero, vou falar. Teté eu amo, mas está sabonetando muito”, disse Lucas Selfie durante conversa com Mion via live no Instagram. “Tá. Tem que se impor mais”, enfatizou Raissa logo em seguida.

O apresentador de A Fazenda 12 aproveitou a sinceridade do casal e relembrou um dos episódios em que Stéfani estava em sua primeira roça. Na ocasião, a digital influencer se recusou a responder uma pergunta na tentativa de não se indispor com nenhum concorrente. “Tive que dar uma cutucada nela, semanas atrás”. Já Raissa, voltou cutucar a amiga. “Nem cutucando ela se impõe, gente!”.

Após terminar A Fazenda 12 em terceiro lugar, fãs de Stéfani enviaram o vídeo em que Raissa a critica. Revoltada por ter sido comparada com uma ‘planta’, a ex-De Férias com o Ex não economizou nas críticas ao rebater a afirmação. De quebra, Bays deu unfollow em Raissa.

Apesar de Lucas ter sido mais claro ao chamar a maquiadora de ‘planta’, ela não o deixou de seguir nas redes sociais. “Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit, entre outros. Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém”, disparou ela.

Nunca vi planta dar audiência, ser finalista entre 20, estar sempre nos assuntos do Twitter (assuntos mundiais), ter hit e entre outros. Não fui planta. Só não quebrei garrafas e não enfiei dedo na cara de ninguém. — STÉFANI BAYS 🎪 (@astefanibays) December 24, 2020

Parte 2

Após notar que Stéfani havia deixado de segui-la nas redes sociais, Raissa questionou: “Por que a Stéfani me deu unfollow?”. Sem perder tempo, a ex-De Férias com o Ex respondeu relembrando que no reality show esteve ao lado da ex-vice Miss Bumbum.

“Enquanto eu sempre te defendi e dei tudo por você dentro daquele confinamento, você fica alimentando hates aqui fora com meu nome, sabendo da fase que estou passando”, rebateu.

Stéfani Bays assaltada

No último domingo (20), dois dias após ter deixado A Fazenda 12, Stéfani Bays foi feita de refém em um assalto à mão armada em sua casa, em São Paulo.

“Foi um susto, eles entraram na minha casa, fizeram todos de refém. Todas a meninas que moram comigo, os meninos que estavam nos stories e a minha família que veio me visitar. Eles estavam armados, colocaram arma na nossa cabeça e até fizeram uns comentários absurdos”, desabafou ela nas redes sociais.