BBB 20: como foi o ano de Thelma Assis, a campeã da edição?

A médica Thelma Regina Assis começou o ano de 2020 com uma mudança radical de vida: de anestesiologista anônima, ela se tornou a grande vencedora do BBB 20 e faturou R$1,5 milhão em disputa com influenciadoras com milhões de seguidores.

De lá pra cá, Thelminha conquistou o coração dos fãs, estrelou campanhas publicitárias, ganhou espaço na Rede Globo, e fecha o ano com seu nome em alta novamente após sair do isolamento social para passar a virada do ano com as amigas em uma ilha particular.

A trajetória de Thelma no BBB 20

O caminho que Thelma percorreu no BBB 20 até o pódio e o prêmio milionário foi bastante parecido com o que outros vencedores de edições passadas: a médica conquistou o público através da humildade, postura e longe de polêmicas.

Apesar de alguns desentendimentos, principalmente com Flayslane, as virtudes que Thelminha deixou transparecer no BBB 20 e a forte amizade que cultivou com Manu Gavassi e Rafa Kalimann se sobressaíram e deram a ela o grande prêmio da edição.

Ex-BBB se tornou influenciadora

Ao deixar o confinamento e se deparar com uma pandemia sem precedentes, a ex-BBB se isolou em casa com o marido e, apesar da quarentena, lotou a agenda com trabalhos e publicidade para marcas dos mais diferentes ramos, inclusive para a Prefeitura de São Paulo.

No vídeo, Thelma fala sobre a importância do isolamento social no momento em que vivemos, principalmente visando o esgotamento do sistema de saúde. “Respeitar a quarentena é fundamental para não sobrecarregar o sistema de saúde. E, para ajudar os profissionais de saúde a salvar vidas, você precisa ficar em casa”, diz a campeã do BBB 20 no vídeo.

Além dos trabalhos com publicidade, Thelma também acabou ganhando espaço na Rede Globo após vencer o BBB 20: a médica agora se arrisca na carreira de comunicadora e é uma das repórteres do programa ‘É de Casa’. Na edição especial do Dai da Consciência Negra, Thelma foi uma das apresentadoras e fez um desabafo emocionada.

Mesmo com tudo isso, a ex-BBB não descarta o retorno à medicina, mas prevê uma rotina menos desgastante na profissão: “Não pretendo mais cair naquele círculo vicioso de viver para trabalhar, mas também não quero deixar de fazer aquilo que aprendi com muito orgulho”, contou durante uma live com Taís Araújo em maio.

Viagem de ano novo com amigas causa polêmica

Neste fim de ano, o nome de Thelma voltou aos trendings após sua ida a uma ilha particular junto com Manu Gavassi, Rafa Kalimann e Bruna Marquezine para a virada do ano. Muitos internautas relembraram a campanha pela quarentena que a ex-BBB 20 gravou e a questionaram.

Até mesmo Eduardo e Carlos Bolsonaro, filhos do Presidente da República, usaram a atitude de Thelma para atacá-la, chamando-a de hipócrita por ter promovido a #FiqueEmCasa e ter viajado na pandemia.

O que muita gente não levou em consideração, entretanto, é que diferente da maioria dos ex-participantes do BBB 20 e outros influenciadores, Thelminha se manteve em casa durante todo o ano, não participando de encontros, festas e outros tipos de aglomeração.

O que você acha: Thelma está certa ou errada em furar a quarentena para passar a virada do ano em uma ilha isolada? Deixe sua opinião.