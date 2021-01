BBB 21: Globo anuncia novo integrante; saiba quem é

A Globo segue anunciando as novidades que ‘englobam’ o pacote do BBB 21, que estreia no dia 25 de janeiro, uma segunda-feira. Nesta sexta-feira (15), por exemplo, a emissora carioca anunciou a #RedeBBB com um novo integrante. Rhudson Victor vai apresentar o programa virtual derivado do Big Brother Brasil ao lado das ex-BBBs Ana Clara Lima e Vivian Amorim. Fernanda Keulla não teve o seu contrato renovado com o canal e deixa o projeto.

Quem é Rhudson Victor?

É um influenciador digital e comediante nascido em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, que bombou nas redes sociais em 2020 com vídeos bem-humorados em que narra situações do cotidiano. Com o sucesso, o profissional foi convidado para participar do É De Casa, programa exibido nas manhãs de sábado na Globo, e que coincidentemente tem direção de Boninho, a mente brilhante por trás do BBB 21.

BBB 21: veja o hotel onde os participantes estão confinados

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Com a sua desenvoltura no matinal, o influenciador recebeu o convite para comandar a #RedeBBB no lugar de Fernanda Keulla, que deixou a Globo ano passado. “Eu já tinha me imaginado participando do reality, mas quando eu recebi o convite para ser apresentador da #RedeBBB, eu fiquei sem acreditar. Aconteceu dez vezes melhor do que eu imaginei”, declarou Rhudson ao Gshow.

Antes de iniciar carreira artística, Rhudson Victor cursou História e trabalhou em um supermercado. Ele também chegou a ser aprovado em um concurso militar, mas decidiu mesmo seguir no humor.

Como será a #RedeBBB do BBB 21?

O programa originado do Big Brother Brasil funciona como uma maneira de impulsionar o engajamento do reality show nas redes sociais. É onde entra a clássica chamada ‘o programa que não acaba quando termina’. E com o BBB 21 não será diferente. Sempre em dias especiais após a exibição do programa na TV aberta como nos domingos, terças e quintas, os apresentadores da #RedeBBB entrarão em ação.

A dinâmica do programa prevê entrevistas com os eliminados de cada semana, roda de conversa com personalidades da mídia e influenciadores digitais. Além disso, bastidores do BBB 21 como provas do líder e anjo.

Para a #RedeBBB do BBB 21, a Globo escalou três apresentadores. Ana Clara Lima, que participou do BBB 18, foi a primeira confirmada na atração. Vivian Amorim, que já é contrata do Multishow, canal por assinatura da Globosat, e vai apresentar o BBB- A Eliminação, foi confirmada logo em seguida. Ela, vale destacar, participou do BBB 17.

A novidade ficou com Rhudson Victor, que será responsável pelo toque de humor no programa voltado para o público do reality show na internet. A #RedeBBB tem previsão de estreia para o dia 18, quando a Globo vai anunciar novidades quentes da atração.