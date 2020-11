Bianca Andrade e mais ex-BBBs recriam cena de ‘Meninas Malvadas’

A ex-BBB Bianca Andrade divulgou um pouco mais sobre o especial de natal do ‘Boca a Boca’. Nisto, ela reuniu as amigas do Big Brother para um vídeo. Recriando uma cena do filme ‘Meninas Malvadas’, as ex-sisters conquistaram os seguidores.

Ex-BBBs divertem os fãs com vídeo

Para o clipe, Bianca, a Boca Rosa, chamou amigas: Flayslane, Ivy Moraes e Marcela McGowan. Com o ‘squad’ formado, as quatro dançaram fazendo a paródia da divertida cena do longa americano.

“As segundas usamos vermelho e assistimos o Boca a Boca 3”, legendou a apresentadora. Ainda na publicação do Instagram, os seguidores reagiram, curtindo e comentando.

“Bianca pega um conceito e faz ABSOLUTAMENTE TUDO!”, reagiu uma fã. “A flay errando é ótimo [risos]”, divertiu-se outra seguidora. “Da próxima eu vou colocar meu colete à prova de balas pq é cada tiro!”, brincou mais uma admiradora, elogiando.

Veja o vídeo:

Quem estará na 3ª temporada do ‘Boca a Boca’?

Assim como em outras temporadas, Bianca Andrade convidou famosos para as entrevistas. O programa, que começa nesta segunda-feira (30), contará com a presença de grandes nomes da cultura pop.

Para começar, a eterna RBD, a atriz e cantora Dulce Maria. Também nesta 3ª temporada, a artista mexicana, Danna Paola é presença confirmada. De artistas nacionais, Gloria Groove e Karol Conká, são convidadas para animar a atração.

Vale destacar que, o cenário será todo com o tema natalino, bem como as roupas da ex-BBB. Neste sentido, o programa não será ao vivo. A atração será gravada em um estúdo de São Paulo.

Nova maquiagem da ex-BBB bate recordes

Ainda na última semana, a ex-BBB lançou sua coleção de delineadores coloridos, chamada Glam Line. Assim que os produtos ficaram disponíveis, os fãs fizeram o site cair, tamanha foram as buscas.

“Meio dia em ponto vocês congestionar o site até cair [risos]. Agora que conseguimos consertar”, contou ela. Pouco tempo depois, o site foi recuperado. Contnuando a falar do lançamento, ela mostrou em detalhes nos Stories, e disse que estava realizando “um sonho”.