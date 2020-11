Enquete BBB: qual foi a maior rivalidade da edição 2020?

Rivalidades e romances são os dois tipos de relações que mais apimentam as coisas em qualquer edição do BBB. O público até gosta de uma boa amizade, mas nada como a tensão de dois rivais se enfrentando em um paredão, por exemplo. Hoje o DCI que saber: na sua opinião, qual foi a maior rivalidade da edição 2020? Vote na enquete BBB 20 e deixe sua opinião.

Enquete BBB

qual foi a maior rivalidade da temporada?

Victor Hugo e Manu Gavassi

Thelma e Flay

Rafa Kalliman e Flay Ver resultados

Boca Rosa e Rafa Kalliman tiveram 1ª briga da edição

Logo na primeira festa do BBB 20 as duas influenciadoras se estranharam em uma conversa onde Boca Rosa já estava levemente embriagada.

Bianca e Rafa relembraram de situações de fora do confinamento em que acabaram se desencontrando e criando uma ideia de inimizade, principalmente pelo questionamento de porque as duas não se seguiam nas redes.

A discussão não foi tão acalorada quanto outros barracos no BBB e isso pode ter dado a impressão de que a briga entre as duas acabou por ali.

Dias depois, entretanto, Rafa Kalliman ganhou a liderança e indicou Boca Rosa para o paredão, acabando eliminada do programa.

A rivalidade das duas blogueiras dentro do programa pode ter sido apenas uma jogada de marketing ou foi real? Vote na enquete BBB 20.

Victor Hugo tirou Manu Gavassi de seu ‘retiro espiritual’

Desde o primeiro dia de confinamento Manu Gavassi deixou bastante claro que não estava no BBB em busca de confusão, inclusive definindo a experiência como seu ‘retiro espiritual’.

Mas a paz da cantora foi atrapalhada por uma discussão com Victor Hugo durante uma das festas. Manu resolveu tirar satisfações com o psicólogo após descobrir que ele havia sugerido que Flay e Mari votassem nela.

“Falso do ca*****!”, disparou Manu.

Mais tarde, os dois acabariam juntos no paredão onde Victor Hugo foi eliminado com a maior rejeição da temporada.

Enquete BBB: Thelma e Flay foram rivais na temporada

O clima entre as duas nunca foi de amizade, mas a coisa esquentou mesmo quando Thelma, líder da semana, indicou Flay ao paredão.

A cantora não gostou nem um pouco da justificativa de Thelma, que disse que ela agia por conveniência, e a confrontou.

A vencedora da edição rebateu: “Mas você age! Disse para a Rafa [Kalimann] que ela havia colocado a pessoa mais forte da casa no paredão”, lembrou a médica, sobre Bianca Andrade. “Sua amiga foi eliminada, não deu duas horas e você foi correr atrás da Rafa”.

Ela ainda relembrou que a partir do momento em que ganhou a prova do líder, Flay passou a forçar uma aproximação que nunca existiu entre as duas.

“Você nunca olhou na minha cara. Aí eu virei líder, e você se ofereceu até para me maquiar. Você é interesseira!”, acusou.

A partir de então, as duas passaram a se votar em todas as formações de paredão até a eliminação de Flay. As discussões entre as duas renderam um lugar especial nessa enquete BBB 20.

Briga entre Rafa e Flay virou meme na web

A rivalidade entre Flay e Thelma rendeu mais pano pra manga e mais uma história para essa enquete BBB 20: algumas semanas depois, Thelma voltou a ser líder e indicou Flay novamente.

Mais uma vez a cantora não aceitou a justificativa e disparou que Thelma era soberba. Dessa vez, quem tomou as dores da amiga foi Rafa Kalliman, que foi tirar satisfações com a cantora.

Foi dessa briga que surgiu o diálogo que viralizou na web e virou até meme:

“Não gosto de você, não sinto verdade em você. Acho você incoerente, está onde te convém. Acho você uma falsa, extremamente sem educação, grossa com as pessoas e soberba”.

Na sua opinião, o barraco entre Rafa Kalliman e Flay rende a elas o título de maior rivalidade da edição? Vote na enquete BBB 20.