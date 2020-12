Ex-BBB Amanda Djehdian relembra bullying por olheiras

A ex-BBB Amanda Djehdian, participante do Big Brother Brasil 15, contou mais sobre sua história de superação após o reality. Em entrevista, ela revela como saiu de uma situação de bullying na internet por causa de suas olheiras, e uma carreira de sucesso como empresária.

Ex-BBB dá a ‘volta por cima’ após bullying por olheiras

Durante sua participação no BBB 15, Amanda foi criticada por causa de suas olheiras que eram bem aparentes. Após sua eliminação, ela passou a ver o quanto os julgamentos da internet estavam afetando. Em uma live com o modelo Renato Shippee, no Instagram da sua personagem Karen Kardashan, a ex-BBB revelou como foi superar toda a retaliação que sofreu.

“Eu sempre sempre tive olheiras, pra mim eu estava super ok, [mas] quando eu saí eu vi que era um absurdo”, relembrou a ex-BBB. “E era humilhada, tiravam muito bullying comigo”, conta.

No entanto, foram as fãs que, de forma indireta, fizeram a ex-BBB começar a própria empresa para tratamento das olheiras. “Em contrapartida, mulheres me chamam diariamente porque elas tem olheiras e perguntam: ‘como você deu a volta por cima? inha autoestima está lá em baixo”, explicou. Para completar,“Pensa, é algo que você não gosta e sabe, e agora , milhões de pessoas apontando isso o que para elas era um defeito?”

Sucesso da linha de tratamento para olheiras da ex-BBB

Após cinco anos do reality, a ex-BBB conseguiu lançar, em setembro, sua linha Linha New Eyes, focada no tratamento de olheiras. “Ao longo dos cinco anos – após o Big Brother, fui pesquisando, desenvolvendo e consegui fazer uma linha de produtos para olheira”, conta ela, destacando a distribuição internacional para o Japão e Espanha.

O que incentivou a ex-BBB e despertou a ideia de criar a linha, foi a falta de um produto que unisse os benefícios estéticos e o tratamento. “Eu ia lá e tinha que escolher ou era pra clarear o deixar o aspecto da pele o melhor”, lembra. Além disso, poder ajudar mulheres a recuperarem a autoestima. “Continuo trabalhando porque quero poder trazer essa transformação, esse cuidado [para as mulheres]”.

Em busca de apoio com empresas, ela não obteve uma resposta positiva. Sendo assim, ela recorreu ao marido alemão, Mateus Hoffmann, com quem é casada há quase dois anos, e que investiu em sua ideia, que se provou um sucesso.

Para completar, a ex-BBB listou em poucas palavras, como sua vida mudou: “Sou uma ex trouxa, casei com um boy mara e desenvolvi um produto”.