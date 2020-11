A ex-BBB Ariadna Arantes, participante do BBB 11, falou abertamente sobre as homenagens a Diego Maradona, que faleceu nesta quarta-feira (25). Após a morte do ex-jogador, ele recebeu inúmeras homenagens, no entanto, a influencer mostrou pensar diferente dos demais. Nisto, ela fez uma publicação polêmica.

Por que a ex-BBB não considera Maradora um herói?

Embora vários famosos e fãs tenham prestado suas homenagens ao jogador, a ex-BBB não viu motivo para isso. Pelo contrário, ela, que vive em Napoli, cidade na qual o técnico de futebol jogou, disse não entender o ‘endeusamento’ das pessoas para com ele.

“Me desculpem. Nunca um jogador de futebol vai ser um herói porque joga bem futebol. Lamento a morte do senhor como lamento de qualquer ser humano. Enquanto milhares se matam por times rivais, eles estão lá gozando de suas lindas mulheres, fortunas e nem se quer sabendo da existência de muitos”, afirmou ela.

Além disso, ela citou quem são os ‘verdadeiros heróis’ para ela. “Os Bombeiros que entram no fogo para salvar a vida de qualquer um. Policiais os que ainda existem bons que prezam pelas nossas seguranças. Os Garis que mesmo com toda indisciplina das pessoas estão lá, 24hrs por dia limpando nossas ruas.

A ex-BBB ainda frisou: “Nunca um cara que corre atrás de uma bola, vai ser um herói pra mim, e não deveria ser pra ninguém.”

Quem foi Ariadna no BBB 11?

Participante da edição 11 do reality da Globo, a ex-BBB fez história. Isso porque, ela foi a primeira mulher trans a entrar para o reality.

Embora tenha saído rapidamente do programa, a ex-cabeleireira deu o que falar na época. Há nove anos, ela foi capa de revistas e assunto no Brasil inteiro

Atualmente, a ex-BBB vive na Europa. Assim que deixou o programa, ela foi para a Itália viver com o marido. Como digital influencer, a famosa atua como maquiadora e trabalha com as redes sociais. Apenas no Instagram, ela soma mais de 800 mil seguidores, mesmo após anos fora da mídia.

Ex-BBB na capa da Playboy

Apesar de ter deixado o reality na primeira semana, Ariadna foi capa de revistas masculinas. Sucesso, ela estampou a capa da extinta Playboy.

“A repercussão foi muito grande. Eu lembro que em três dias a revista esgotou nas bancas. Foi recorde de vendas. Eu lembro que eles me queriam nua em todos os sentidos, até na maquiagem. Foi apenas um esfumado no olho e um gloss transparente. Eles me queriam o mais natural possível” , contou em entrevista com Luisa Marilac, no Youtube.

Vida sexual de Ariadna após transição de gênero

Após transacionar, a ex-BBB fez a cirurgia de redesignação sexual. Ainda na entrevista com Luisa Marilac, ela contou como foi ter o primeiro orgasmo. “Foi durante um sonho erótico, acordei toda molhada”, explicou.