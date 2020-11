A ex-BBB Carol Peixinho postou uma sequência de fotos ousadas em seu Instagram. Compartilhando o ensaio sensual, a empresária mostrou as curvas do corpo definido. A publicação foi feita nesta quarta-feira (25).

Saiba mais sobre o ensaio sensual da ex-BBB

Antes de tudo, vale lembrar que a ex-BBB já realizou outros ensaios. Além do corpo esbelto, ela contou com a ajuda dos fotógrafo, Sérgio Mota e a fashion producer, Louise Lima, para salientar sua beleza nos cliques.

Deixando o clima mais ‘quente’ nas fotos, Carol estava apenas com um casaco, deixando parte do bumbum e pernas torneadas à mostra.

Imediatamente, ela recebeu inúmeros elogios. “Que mulher”, comentou a também ex-BBB, Elana Valenario. “Que perfeita”, disse uma fã. “irmã, que beleza é essa?”, escreveu outra seguidora. “Sangue de Jesus tem poder, você é linda demais”, declarou outra. “Vai me matar do coração”, comentou mais uma fã.

Ex-BBB curte praia com Hariany Almeida

Após a amizade construída durante o BBB 19, a ex-BBB viajou com a amiga, Hariany Almeida. Inclusive, as duas aproveitaram as praias do Rio de Janeiro, principalmente da Barra da Tijuca.

Usando o Instagram, Carol compartilhou fotos com a Hari. “Sabadeli”, legendou a famosa, na ocasião. Por lá, uma fã chegou a comentar: “Eu amo essa amizade, harifish é precioso demais!”.

Carol após o BBB 19

Em sua participação no Big Brother Brasil 19, a ex-BBB deixou o programa com 54,67% dos votos. Quando deixou o programa, a famosa assumiu o post de influenciadora no Instagram.

Com 3,6 milhões de seguidores, ela continua fazendo sucesso na rede social. Sendo assim, ela foca em produzir conteúdo sobre saúde e vida fitness.

Desde o BBB, ela sempre se mostrou empenhada nesta área. Por isso, ela compartilha frequentemente, fotos e vídeos de publis relacionadas com o universo fitness.

Não apenas a vida financeira mudou, quanto a própria famosa deixou de morar na Bahia. Sendo assim, ao se mudar para um apartamento em São Paulo, a ex-sister se adaptou a uma nova rotina.

Outro ex-BBB faz ensaio sensual

Ainda nesta semana, o ex-BBB Guilherme Napolitano, também postou fotos ousadas. Sendo assim, agitando a web, o affair de Gabi Martins surgiu sem camisa. Além disso, os cliques foram feitos nas paisagens paradisíaca do Jalapão.

Aproveitando as publicações, o ex-BBB da edição 20, falou sobre o local. “Sem dúvidas uma das melhores viagens que pude fazer na vida. Esse lugar traz paz, reflexão, tranquilidade e renovação. Aprendi a dar mais valor para a vida depois dessa experiência”, contou.