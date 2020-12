Ex-BBB Daniel Rolim faz vaquinha para ajudar abrigo de idosos

O ex-BBB Daniel Rolim tem passado por dificuldades para manter um abrigo de idosos em Pernambuco. A Casa do Amor foi fundada há 26 anos por ele, mas agora, o advogado, de 40 anos, teve uma ideia para mudar o rumo desta história.

Ex-BBB organiza ‘vaquinha’ online para ajudar abrigo

Sem encontrar uma solução, a ex-BBB decidiu apostar na solidariedade das pessoas. Na Internet, ele, que esteve no BBB 11, criou uma ‘vaquinha’ online e de fácil acesso para doações.

Como meta, ele pretende arrecadar o valor de R$186 mil. Sendo assim, o objetivo é impedir o fechamento da instituição que fundou. No entanto, até o momento, o ex-BBB conseguiu menos da metade do valor necessário, chegando em torno de R$40 mil.

Embora o local seja mantido com doações, isso foi diminuindo nos últimos anos. Para começar, o valor será usado pelo ex-BBB para o pagamento dos funcionários, além das demais despesas do lugar que mantém idosos de 60 a 90 anos.

Para completar, o ex-BBB mantém o lugar com R$30 mil ao mês, mas está com apenas R$60 mil em sua conta.

Quem é o ex-BBB Daniel Rolim do BBB 11?

Durante sua participação no BBB 11, o ex-BBB chegou até a final do reality na sua temporada. Ficando em terceiro lugar, ele perdeu apenas Wesley e Maria, a grande vencedora, que levou o prêmio de R$1,5 milhão.

Com seu posto na final, o pernambucano não saiu de mãos vazias. Ele ficou com o prêmio de R$50 mil, além de alguns ‘mimos’ que conquistou ao longo do jogo.

Daniel também ficou marcado na memória dos brasileiros por causa do coqueiro. Dentro do programa, quando ficava bêbado, ex-BBB gostava de dançar com um coqueiro que havia na casa, protagonizando cenas engraçadas para os fãs do programa.

Na mesma temporada do ex-BBB, estavam os empresários influencers Adriana Sant’Anna e Rodrigão, que permanecem juntos até hoje.

Rafa Kalimann doa prêmio de R$150 mil

Outro exemplo de solidariedade dentro do programa, foi Rafa Kalimann. Depois de ficar em segundo lugar, a ex-BBB decidiu doar o valor de R$150 mil para compra de cestas básicas.

“Decidimos destinar (o dinheiro) para combater a fome. A gente fez a doação e a informação que me deram é que 150 mil pessoas vão comer através desse dinheiro. Fiquei muito feliz”, disse a ex-BBB em live com Paula Oliveira do Gshow.