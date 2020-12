Ex-BBB Guilherme diz que reality afetou sua saúde mental

Após participar do Big Brother Brasil 20, o modelo Guilherme Napolitano teve grandes mudanças em sua vida. Enquanto estava no programa, o ex-BBB teve um exposição nacional. Já fora do reality, a fama continuou, e com ela, as consequências.

Ex-BBB desabafa sobre exposição após o BBB 20

Depois de entrar para ‘a casa mais vigiada do Brasil’, o ex-BBB viu sua vida completamente diferente. Embora seja grato pelas oportunidades, ele revela que teve a saúde mental afetada. “A falta de liberdade me incomoda muito”, afirma.

Com a grande exposição repentina, o jornalista procura moderar o uso de redes sociais. “Às vezes procuro ficar um pouco off das redes sociais e os fãs até perceberam isso. Não que me faça mal, às vezes é bom sentir aquilo que sentia antes do BBB”, revelou ele, em entrevista à Gazeta, na coluna do jornalista Pedro Permuy.

“Se guardar, tem o momento fora da internet, também é bom. A falta de privacidade afetou minha saúde mental, principalmente no começo. Com o tempo, você vai aprender a lidar mesmo”, conta.

Relacionamento ‘sem rótulos’ de Gui e Gabi

E não tem como falar de Guilherme e não lembrar de Gabi Martins. Afinal, os dois protagonizaram um dos casal da edição 20 do Big Brother. Durante o romance televisionado, os dos conquistaram uma multidão de fãs. Inclusive, o fandom apelidou os dois de ‘Guibi’.

Além da amizade, o ex-BBB revelou que está bem mais próximo da cantora sertaneja. “A gente está lado a nossa relação; Deixando as coisas acontecerem, e, claro, que o que for pra acontecer vai acontecer”, afirmou ele.

Guilherme e Gabi serão pais?

Por causa de um tweet, Guilherme e Gabi se tornaram assunto na última semana. Isso porque, a ex-BBB disse que tinha ganhado um “presente de Deus”. Rapidamente, os fãs suspeitam que ela estivesse grávida, e que o ex-brother fosse o pai.

Imediatamente, Gabi usou as rede sociais para negar que estivesse grávida. Mas o susto não foi só dos fãs, os parentes da famosa também começaram a ligar para ela.

“Gente não é isso que vocês estão pensando, eu não estou grávida não. Gente calma pelo amor de Deus que minhas tias estão me ligando me dar parabéns, mas não é isso não. Eu ia amar, mas só mais pra frente, quando estiver casada. É uma novidade, calma”, esclareceu a ex-BBB.