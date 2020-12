Ex-BBB Mara Viana fala do desafio de fazer faculdade durante a pandemia

A ex-BBB Mara Viana, da 6ª edição do reality da Globo, está fazendo crescer seu currículo. Após se formar em teologia, a ex-auxiliar de enfermagem, agora, estuda psicologia.

Dificuldades da ex-BBB por causa da pandemia

Assim como milhares de estudantes, Mara teve que se adaptar com os estudos em meio à pandemia. Uma das dificuldades da ex-sister, foi criar o hábito dos estudos em casa.

“Foi um pouco difícil no início e desafiador. Tenho aulas à noite, de segunda a quinta, e aproveito sexta, sábado e domingo para estudar as matérias”, explicou a ex-BBB ao Gshow.

Inclusive, sua experiência na área da saúde a ajudou com as matérias. “Trabalhei na saúde [por] 15 anos. Me vi em todas as matérias, pois fala de uma área que eu já conheço”, conta.

Ex-BBB pretende se mudar com a filha

Para 2021, os planos da ex-BBB já estão certos. Ela pretende se mudar com a filha, Araci, e ficar mais perto da faculdade, que passará a ser presencial. A Universidade de Mara fica em Vitória da Conquista, localizada no interior da Bahia.

“Eu e minha filha vamos comprar uma casa em Vitória da Conquista para morarmos juntas e facilitar os estudos. Também vou poder conhecer pessoalmente os colegas de sala. Quando eles me reconheceram foi uma coisa, uma comoção. Estamos ansiosos para estamos juntos”, garantiu ela.

Quem é a Mara do BBB6?

Natural da Bahia, Mara teve sua vida completamente mudada em 2006. Após entrar no Big Brother, ela conquistou o público e vendeu o programa com 47% dos votos. Levando o prêmio de R$1 milhão, ela conseguiu investir esse valor e triplicar sua fortuna.

Curiosamente, sua entrada no programa foi por pura sorte. Ela recebeu uma ligação e foi sorteada para entrar no programa da Globo.

Com o valor do prêmio, a ex-BBB investiu em uma pousada em Porto Seguro. Ela soube investir e como resultado, conseguiu transformar o patrimônio em R$6 milhões.

“Via esse dinheiro como um capital de giro, que eu precisava movimentar para poder mudar de verdade a minha história. Se eu fosse viajar, comprar roupa, gastar, hoje estaria sem nada. Peguei o prêmio para trabalhar”, disse em entrevista ao UOL em 2015.

Além da vida financeira, Mara deu um up em sua casa e também cuidou da saúde da filha. Com o tratamento, Araci foi curada, e agora com 20 anos, cursa a faculdade de Direito.