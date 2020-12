Ex-BBB Marcela publica 1ª foto com cantora sertaneja, sua nova affair

Na última semana, os boatos de que Marcela McGowan estaria se relacionando com a cantora sertaneja Luiza, dupla de Maurílio, ganharam a web. A informação foi confirmada pela irmã da médica, e neste sábado (26), a ex-BBB publicou uma foto de mãos dadas com o novo affair.

Marcela está ficando com cantora sertaneja

As primeiras informações sobre o relacionamento de Marcela e Luiza foram divulgadas pelo colunista Leo Dias, no último dia 22. Segundo ele, a ex-BBB conheceu Luiza durante uma viagem a Maragogi e as duas estariam ficando desde então.

A irmã de Marcela confirmou a informação, mas garantiu que a relação ainda estava começando: “Elas estão se conhecendo melhor. Nada sério”. De lá pra cá, a web começou a coletar uma série de evidências sobre o novo relacionamento.

A ex-BBB estaria de férias no Maranhão acompanhando a turnê de shows de Luiza & Maurílio. Há também a informação de que Luiza já teria passado um período hospedada na casa da ex-BBB.

Neste sábado (26), para a alegria dos fãs do casal que esperavam que o relacionamento fosse assumido, Luiza publicou um boomerang no Instagram onde aparece de mãos dadas com Marcela. A ex-BBB repostou a foto.

Quem é Luiza, affair da ex-BBB?

Luiza é mineira, nascida em Belo Horizonte, e começou a dupla com Maurílio em 2016. De lá pra cá, os dois formaram uma significativa base de fãs no Youtube, mas o sucesso veio mesmo através da música ‘S de Saudade’, lançada em 2019 em parceria com a dupla Zé Neto & Cristiano.

A cantora é discreta nas redes sociais, e até o momento não havia falado sobre sua sexualidade – diferente de Marcela, que ainda dentro do BBB, se assumiu bissexual. De acordo com a ex-BBB, o confinamento foi a primeira vez em que falou abertamente sobre o assunto.