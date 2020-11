Ex-BBB Maria Claudia posa de biquíni e exibe corpo sem retoques

A ex-BBB Maria Claudia, a Cacau, mostrou fotos de sua viagem a Tocantins nesta terça-feira (23). Usando o Instagram, a vice-campeã do BBB 16, surgiu de biquíni, em ensaio no lugar paradisíaco.

Ensaio de fotos da ex-BBB agrada fãs

Nas várias fotos que compartilhou, Cacau surgiu de biquíni lilás. Sensualizando, ela mostrou as curvas do corpo, além de suas tatuagens. Enquanto curtia o passeio de barco, dentro de uma gruta, ela fez várias fotos para a rede social.

“Quem aí também está apaixonado pelas belezas naturais do Tocantins? Esse destino é realmente um sonho, quanta diversidade e riqueza natural, uma experiência inesquecível! Espero que você aí possa conhecer esse paraíso, sonha, projeta e realiza”, legendou ela.

Imediatamente, ex-BBB recebeu o carinho dos seguidores. “Amando acompanhar essa viagem!”, relatou uma fã. “Aguenta não viu mulher? Cada foto mais linda que a outra”, disse mais uma admiradora.

Influencer deixa dietas de lado

Após anos lutando contra a balança e tentando se encaixar em um ‘padrão’, ela decidiu mudar. Sendo assim, a ex-BBB quis colocar um ponto final nessa busca pelo ‘corpo ideal’. Se aceitando, ela, que está com 90 kg, se sente mais feliz atualmente.

Em seu canal no Youtube, ela deu detalhes sobre sua iniciativa de aceitação. “Me vi muito pressionada a atender a expectativa das pessoas, de ser quem eles esperavam: uma pessoa linda, magra e consequentemente uma pessoa de sucesso e feliz. Isso não aconteceu!”, disse ela, chorando.

Embora estivesse postando fotos com o ‘corpo dos sonhos’, Cacau relatou que estava infeliz. Mas isso não é de hoje, a famosa disse que desde a infância, ela seguia ‘dietas malucas’. Por causa das restrições, ela acabou desenvolvendo compulsão alimentar. Como consequência de tantos problemas, surgiu a bulimia, aos 10 anos de idade.

Exposição do corpo no BBB 16

Enquanto estava no BBB, Cacau usava biquíni em vários momentos, e claro, o corpo ficou à mostra. Após o programa, ela teve que lidar com críticas e julgamentos de haters. Foi quando a morena decidiu fazer lipoaspiração e colocar silicone. “Falavam que eu continuava magra de lipo, mas continuava feia e gorda nos braços”, afirmou.



Mesmo com a segunda cirurgia, a ex-BBB ainda estava insatisfeita, já que acabou engordando novamente. Como sequência, mexia nas fotos antes de postá-las. “Me pressionava cada vez mais porque as críticas aumentavam nas minhas fotos do Instagram […]. Mas pensando pelo lado que eu ficava extremamente angustiada e triste porque era 1500 fotos e não gostava de nenhuma”, relatou.