Ex-BBB Rafa Kalimann posa só de roupão e ganha carinho do namorado

A ex-BBB Rafa Kalimann mostrou os bastidores de um trabalho em seu Instagram nesta quarta-feira (09). Enquanto se arrumava, ela ganhou o carinho do namorado, o cantor Daniel Caon.

Foto romântica de Rafa Kalimann e namorado

Posando com o namorado, Rafa estava apenas de roupão, mostrando as pernas torneadas. “Obrigada por tanto apoio sempre”, legendou a ex-BBB. Enquanto arrumava os cabelos, ela ganhou um carinho do músico.

Imediatamente, o casal recebeu os comentários dos seguidores. “1 mês de namoro de RAON”, lembrou uma fã. “Ai que lindos, a gente ama uns bastidores fofos. Vocês são tão lindos”, disse outra seguidora. “ÉGUA. Que lindos! Deus abençoe. Merecem toda a felicidade do mundo!”, escreveu outra admiradora.

Ex-BBB é pedida em namoro com fogos de artifício

Após boatos, a ex-BBB assumiu que estava conhecendo melhor o atual namorado. Mas para o relacionamento se oficializar, o cantor fez um pedido de namoro digno de cinema.

Depois de preparar um jantar romântico com direito a luz de velas, a surpresa ficou para o pedido de namoro. Quando menos esperava, Rafa foi surpreendida com fogos de artifício e um letreiro com a frase: “quer namorar comigo?”.

“Ele fez uma música com a nossa história, bem assim, de trás pra frente”, disse ela, emocionada em vídeo.

“Em estado de choque. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda, mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é @danielcaonoficial”, legendou a ex-BBB.

Quando ainda não haviam se assumido, a famosa negou o namoro. “Não [estamos namorando], porque eu não fui pedida em namoro e eu não estou disposta a pedir. Eu já dei o primeiro passo em mandar o direct. Tá tão gostoso, tá tão leve do jeito que tá. A gente tá seguindo de uma maneira tão fluida que eu falei: ‘Caon, se melhorar, estraga. De tanto que tá gostoso”, disse ela.

Rafa se declara após pedido de namoro

Logo depois de ser pedida em namoro, a ex-BBB usou as redes sociais para se declarar. Em uma publicação no Instagram, ela escreveu:

“No olho do furacão você chegou com calmaria, o sorriso mais contagiante, o carinho e o respeito que eu tanto desejei. Nossa história foi mesmo de trás pra frente, nossa intensidade entrega o quão apaixonados fomos desde o primeiro REencontro, sem charme, sem expectativas, só fomos. Fomos nós o que realmente somos e essa é uma das melhores sensações, poder ser quem eu sou por inteira e assistindo no seu olhar admiração, respeito e apoio.”