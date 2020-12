Ex-BBB Rodrigo Carvalho e Thais Carvalho anunciam separação

O ex-BBB Rodrigo Carvalho, do Big Brother 11 e a digital influencer Thais Carvalho, anunciaram a separação. Após oito anos, eles decidiram pelo término do relacionamento. No entanto, receberam críticas na internet.

Anunciando o término nas redes sociais, o ex-BBB disse que guardaria os “momentos bons da relação”. Ele ainda afirmou que não houve um erro em específico de ambas as partes.

“Não será fácil, afinal, foram 8 anos juntos. Não foi um simples namoro, foi um casamento. Construímos uma linda família. ‘Mas, Rodrigo, qual foi o erro?’ Não existe erro. Simplesmente deixamos de nos amar como marido e mulher. Não falávamos mais a mesma língua. Não chegávamos nunca a um denominador comum! Mas irei guardar apenas momentos bons e recomeçar uma nova história, afinal, tenho filhas maravilhosas que precisam de mim e sempre estarão comigo. É hora do recomeço”, contou.

A Influencer também deu a sua versão da separação. Mas diferente do ex-BBB, ela pediu para as pessoas não “romantizar o fim de um relacionamento, dizendo que continuamos amigos”.

Rodrigo Carvalho e ex recebem ataques após o término

Poucas horas após falar do término, os dois passaram a receber ataques. “Desativei os comentários da última foto porque vi muitos ataques e comentários sobre a Thaís. Por favor, parem! Thaís e eu não somos inimigos, ela me deu filhas maravilhosas. Apenas decidimos que cada um vai seguir seu caminho. Então vida que segue, com amor e respeito, por favor”, pediu o ex-BBB, nos Stories.

Já Thais disse ter perdido a paciência, e rebateu com ironia as mensagens que recebeu. “No lugar de vocês estarem me atacando, deveriam estar agradecendo, porque agora o Rodrigo está solteiro. Agora, eu no lugar de vocês, me preocuparia mais comigo solteira do que comigo casada. Quem me conhece solteira sabe do que eu tô falando”, divertiu-se ela.

Ex-BBB ficará morando com Thais até o final do ano

Mesmo com o divócio, o ex-BBB continuará na casa até o final do mês. “Rodrigo vai continuar lá em casa até depois que a Vic [filha de um antigo relacionamento de Rodrigo] for embora. Ela continua sendo uma menina muito amada por mim. Vamos continuar sendo uma família independentemente de tudo. Ele continua morando lá em casa até o dia 28, depois cada um vai tomar o seu rumo”, completou ela.