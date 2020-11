Ex-BBB Victor Hugo faz BO após ataques homofóbicos: ‘não vou me calar’

Ex-BBB Victor Hugo tomou uma decisão diante de ataques que recebe na internet. Isso porque, o psicólogo é atacado com frequência, desde quando ainda estava no Big Brother Brasil 20. Diante dessa situação, ele não revelou um caso específico, mas disse que abriria um boletim de ocorrência.

O que aconteceu com o ex-BBB?

Embora o BBB já tenha terminado há sete meses, o ex-BBB ainda sofre ataques na internet. Asssumidamente assexual, ele relatou em seu twitter, na última semana, que iria reagir ao ódio gratuito que é alvo com frequência.

“Gente! É sério! Parem de inventar todos os dias mentiras em cima de mentiras sobre mim! Me deixem em paz!”, desabafou o ex-brother. Para completar, ele afirmou que iria recorrer à Justiça. “Dessa vez eu não vou deixar passar mais nada! Estou abrindo um B.O [boletim de ocorrência] e já contatei minha advogada! Chega!”, disparou ele.

GENTE!!! É SÉRIO! PAREM DE INVENTAR TODOS OS DIAS MENTIRAS EM CIMA DE MENTIRAS SOBRE MIM!! ME DEIXEM EM PAZ, ME DEIXEM VIVER EM PAZ!!! DESSA VEZ EU NÃO VOU DEIXAR PASSAR MAIS NADA! ESTOU ABRINDO UM B.O. E JÁ CONTATEI MINHA ADVOGADA! CHEGA! — Victor Hugo 🏆 (@victorhugotex) November 19, 2020

Ex-BBB recebe apoio dos fãs

Embora Victor tenha sido alvo da violência na internet, por outro lado, ele foi acolhido e apoiado por seus fãs. “Eu não me calo e nunca me calarei, amigo. Conte comigo pro que precisar”, disse um internauta.

“Denuncie mesmo para saberem que na internet tem lei . as pessoas falam de empatia mas só falam, pois vivem atacando os outros e o pior falam q é liberdade de opinião mas quando você deixa alguém triste depressivo não é opinião e sim violência psicológica”, aconselhou outra seguidora.

Denúncie mesmo p/ saberem q na internet tem lei .

as pessoas falam de empatia mas só falam, pois vivem atacando os outros e o pior falam q é liberdade de opinião mas quando vc deixa alguém triste depresivo não é opinião e sim violência psicológica. — Leticia 🏳️ 🙏🏻 🍷🍉 (@LeticiaLabela) November 19, 2020

Ataques homofóbicos contra Victor

Ainda no Twitter, o ex-BBB destacou quais crimes estavam sendo feitos com ele. “Calúnia, injúria e homofobia SÃO CRIMES! Aqui no virtual e em qualquer outro lugar desse país! Não se calem! Eu não vou me calar mais!”, garantiu.

No entanto, essa não foi a primeira vez que o ex-brother sofre com os haters. Como ele mesmo afirmou, os ataques são diários. Por exemplo, com pouco tempo que havia deixado o programa, ele fez uma live, onde acabou sendo ofendido por vários internautas.

Na ocasião, o ex-BBB precisou sair da transmissão ao vivo, chorando, tamanha foram as ofensas. “Os ataques foram repentinos, aparentemente as pessoas só entraram na live para isso. O pior foi depois, passei a receber muitas mensagens de ódio no privado”, contou ele, em entrevista ao Notícias da TV.

Apesar de ataques, ele continuou nas redes sociais para divulgar seu trabalho como cantor. “Estou lendo tudo, as pessoas falam que eu não merecia sofrer ataques de haters, pois nunca ofendi nem fiz mal a ninguém na casa”, afirmou ele.