Gabi Martins sofre ataques após término com Guilherme Napolitano

A ex-BBB Gabi Martins usou as redes sociais para desabafar nesta terça-feira (22). Em meio a boatos de namoro com Tierry, a cantora foi atacada por seu término de relacionamento com Guilherme Napolitano.

Gabi Martins diz que ‘desejaram sua morte’

Usando o Twitter, a ex-BBB revelou que passou a ser atacada. Depois do término com o modelo, com quem se relacionou no BBB 20, ela decidiu seguir outro caminho, mas vários “fãs” não aceitaram a decisão.

“O que eu mais torço é para todo mundo ser feliz. Eu sempre vou ter um carinho enorme por todas as pessoas que estão e que passaram na minha vida. Nada é em vão”, começou ela.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Gabi Martins ainda desabafou, revelando as ameaças que passou a sofrer. “Vi gente desejando a minha morte por conta de um rompimento e para essas pessoas eu desejo muita luz e amor”, disse.

Para completar, a ex-BBB agradeceu aos fãs: “Eu tô aqui é pelos fãs de verdade, os fãs que estão comigo! Os fãs que querem a felicidade e o bem de todos! Os que querem ouvir a minha música . Para vocês eu dou todo o amor do mundo . E se preparem que vai ter muuuuita música maravilhosa! Segura.”

O que eu mais torço é para todo mundo ser feliz. Eu sempre vou ter um carinho enorme por todas as pessoas que estão e que passaram na minha vida. Nada é em vão. 💖 Vi gente desejando a minha morte por conta de um rompimento e para essas pessoas eu desejo muita luz e amor. — Gabi Martins (@GabiMartinsOF) December 22, 2020

Cantora e Tierry namoram?

Em meio a boatos de adultério, Gabi Martins e Tierry decidiram abrir o jogo e falar sobre o assunto. Ao Metrópoles, os dois responderam aos burburinhos com a música ‘Prints’.

“Após o ataque virtual que sofri, e que tem sido acompanhado pelas autoridades competentes, eu fiquei muito angustiada com tudo o que houve. Meu DVD se chama Fatos Reais, me inspirei em histórias ao meu redor para compor o repertório. Prints é uma resposta musical minha e do Tierry para o que vivemos. O DVD todo tem como essência letras, sons e tons de fatos reais”, disse a famosa.