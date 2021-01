Gleici, vencedora do BBB 18, emprestou R$ 60 para participar de seletiva

Gleici Damasceno ficou milionária ao vencer o BBB 18, mas sua conta bancária nem sempre esteve no positivo. Em participação no Altas Horas, a ex-BBB revelou que precisou de dinheiro emprestado para ir às seletivas. Saiba mais sobre a história da acreana!

Gleici Damasceno, ex-BBB, tinha a conta zerada antes do reality

A ex-BBB falou sobre sua trajetória no programa, e encontrou como foi sua trajetória até entrar na ‘casa mais vigiada do Brasil’.

“Eu fiz a minha inscrição, mas nunca imaginei que pudesse entrar no programa. Lembro que cheguei da faculdade e vi minha mãe assistindo. Vi uma cena ali que me marcou. Quando cheguei no trabalho, no outro dia, falei para a minha amiga o que aconteceu no programa…”, recordou.

Foi então que a ex-BBB decidiu se inscrever no BBB 18. ‘”Tô assistindo e vou me inscrever’. Aí comecei… Lá [na inscrição] tinha uma parte que tinha que contar a minha história, e nesse dia acho que eu estava muito inspirada. Contei bem direitinho, do início, com detalhes, tudo e mandei. Eu era presidenta do Conselho de Promoção de Igualdade Racial e estava organizando uma conferência…”, detalhou.

Gleici Damasceno explicou que teve a ajuda de uma amiga, que emprestou o dinheiro para ela ir até às seletivas do reality. “Mas, ela falou ‘vai’. Jaicelene, o nome dela. Eu disse: ‘Jaice, mas que não tenho um centavo’. E [a seletiva] era em um estado vizinho. Ela falou assim: ‘Tenho 60 reais aqui’. Era o dinheiro que ela tinha, e me deu esse dinheiro”, contou, Gleici.

Ex-BBB ‘previu’ que entraria e venceria o programa

Quando se inscreveu, a ex-BBB estava sem confiança de que entraria, mas isso mudou. “Mas imaginava que sempre tinha um perfil para entrar no programa. Mas não existe isso. Aí falei: ‘Imagina que eu vou entrar'”, contou.

Nisto, quando saiu da seletiva, ela disse que tinha certeza de sua entrada no programa. “Quando voltei, fiquei com isso no coração: eu vou entrar. Quando vi, estava lá dentro”, completou a ex-BBB.

“Eu também mandei uma mensagem para um amigo meu, que foi a primeira mensagem que ele mostrou quando eu saí. Disse assim: ‘Amigo, acho que eu vou entrar no programa e vou ganhar R$ 1,5 milhão'”, revelou a influencer.

“Quando eu saí do programa, ele falou: ‘Olha aqui a mensagem que você me mandou’. E isso mudou minha vida, minha história”, finalizou a ex-BBB.

Gleici Damasceno fala sobre família e vida humilde antes do BBB 18

A ex-BBB acredita ter vencido o reality da Globo porque as pessoas se identificaram com sua história de vida. “A minha história é da maioria do povo brasileiro. Tanto que muita gente se identifica. Então, eu sempre trabalhei. Com 12 anos, eu era babá e fazia acontecer”, afirmou.

Ela também enalteceu a mãe, que sofria violência doméstica, mas se separou e trabalhava para cuidar de Gleici e dos dois irmãos.“Minha mãe é a maior referência pra mim, de mulher que corre e luta. Eu consegui entrar na faculdade, graças aos programas sociais”, enfatizou a ex-BBB.

