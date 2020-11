Ouça agora: Ex-BBB Gabi Martins dá spoiler de nova ‘sofrência’

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Como prometido, a ex-BBB Gabi Martins, deu spoiler de mais uma de suas ‘sofrências’. Usando o Instagram, ela divulgou ‘Gatilho’. Essa é mais uma promessa de hit da cantora sertaneja que esteve na 20ª edição do Big Brother. Sendo assim, o vídeo foi publicado nesta sexta-feira (27).

Sobre o que a música da ex-BBB fala?

Criativa, a cantora e compositora escreveu mais um ‘modão’ e compartilhou com os seguidores. Após o lançamento de ‘Covardia’, a ex-BBB deu o spoiler de mais uma canção. Bem como, a letra da música fala sobre recaídas em relacionamentos.

Mas antes de cantar, ela deu um recado: “Quem nunca viu uma foto, escutou uma música ou sentiu o perfume e lembrou o ex? Cuidado, que essa aqui é gatilho.”

Após falar com os fãs, la cantou um trecho da música. “Na lama, atolado pensando em você, tô vivendo só de tbt. Que vontade de morrer num drama de novela do sbt, custa nada cê aparecer, que vontade de fazer um flashback. Já fui dona dessa obra de arte, é incrível como você sabe iludir sem me atacar. Tá me dando gatilho, vê se apaga logo essa foto, tô querendo te amar, mas não posso e te ver. Tá acabando comigo”.

Assista ao vídeo:

Ex-BBB, Gabi, nega gravidez após boatos

Despertado a curiosidade dos fãs, a ex-BBB virou assunto nesta semana após um post misterioso. Em seu Twitter,e al disse que tinha recendi um “presente de Deus”. Sendo assim, logo, os internautas especularam que ela estaria grávida de Guilherme Napolitano, seu affair do BBB 20.

Para esclarecer a confusão, a ex-BBB usou os Stories do Instagram. “Gente, não é isso que vocês estão pensando, não! Não estou grávida, não”, iniciou ela.

Inicialmente, a confusão surgiu a partir da seguinte publicação no Twitter: “Eu não esperava que fosse assim de repente. E que Deus pudesse me enviar um presente assim mas tô bem e tô muito feliz. Depois conto pra vocês”.

Gabi em live com Ivete Sangalo

A ex-BBB foi convidada para participar da live de Ivete Sangalo, que aconteceu nesta quinta-feira (26). Enquanto se apresentava, ela até soltou uma palinha do seu maior sucesso, ‘Neném’.

Durante o ao vivo, a participação de Gabi rendeu 15 mil pessoas acompanhando. A novidade fica para a possível parceria das duas cantoras. Querendo unir sertanejo com o axé, Gabi convidou Ivete para um feat entre elas.

“A minha participação foi para divulgar a música nova de Ivete com o Mc Zaac. Ela me elogiou tanto e disse que me acompanhava desde o BBB. A melhor parte para mim foi quando ela disse que amava ouvir Neném”, revelou a ex-BBB ao Metrópolis.

