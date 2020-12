Por que 2020 foi uma reviravolta na vida da Boca Rosa?

O fim de 2020 tem sido o evento mais aguardado do ano por grande parte das pessoas, afinal, até mesmo a Revista Time já elegeu esse como o pior ano da história. Porém, se existe uma única pessoa que passou ilesa por 2020, essa pessoa foi a influenciadora Bianca Andrade, mais conhecida como Boca Rosa.

A trajetória de Boca Rosa

A trajetória de Bianca como influenciadora digital antes de 2020 já era bastante agitada: ela foi uma das poucas que começou debaixo e conseguiu conquistar seu próprio espaço e público com seu próprio conteúdo, sem uma família milionária por trás.

Entretanto, a mudança drástica da imagem simples que tinha há alguns anos para a Boca Rosa tatuada e ‘rebelde’ que conhecemos hoje dividiu opiniões, e muitos fãs torceram o nariz e sentiram falta do passado da ex-BBB.

No meio disso tudo, uma série de polêmicas vieram à toa, como a noiva que ficou esperando pelo serviço de maquiadora de Bianca Andrade que nunca chegou ou a suposta lipoaspiração que teria feito escondida dos fãs enquanto dizia que seu emagrecimento havia sido na base de comidinhas naturais.

Estratégia no BBB 20 deu errado?

A entrada no BBB 20, por fim, serviu como uma boa ferramenta para que Boca Rosa mostrasse seu outro lado para o público e ainda fizesse um marketing gratuito da sua linhda de maquiagens. Mas o tiro saiu pela culatra.

No reality, Bianca se envolveu em novas polêmicas e acabou perdendo não só o apoio do público, como também muitos seguidores nas redes sociais – o que para uma influenciadora pode ser ainda pior do que a eliminação no reality.

Dentre as situações que levaram Boca Rosa a ser eliminada contra dois participantes do grupo da ‘Pipoca’ (ou seja, que entraram anônimos no BBB e tinham uma torcida muito menor, teoricamente), a primeira de todas foi o apoio negado às mulheres da casa quando o plano de alguns brother de desestabilizá-las foi descoberto.

A atitude bastou para que grande parte da internet ‘cancelasse’ Bianca. Mas a situação foi se agravando com o passar das semanas, e chegou ao ápice quando Boca Rosa assumiu durante uma festa que estava com vontade de beijar Guilherme Napolitano, que na casa estava envolvido com Gabi Martins.

O clima entre os dois ficou aparente em muitos outros momentos e o público, é claro, notou. Aqui fora, Diogo Melim o então namorado da influenciadora, também se sentiu incomodado e deletou as fotos com Bianca das redes sociais.

A atitude ‘antecipou’ aos fãs o que aconteceria em seguida, assim que Boca Rosa foi eliminada do programa: o relacionamento dos dois acabou, e foi anunciado por ambos nas redes sociais de forma bastante cordial.

A volta por cima de Bianca Andrade

Há quem acredite que a eliminação de Bianca Andrade do BBB 20 foi apoiada e planejada pelos fãs e por sua equipe de assessores, já que a imagem da blogueira estava começando a ser manchada lá dentro. A informação nunca foi confirmada, mas é fato que de uma forma ou de outra, sua reputação foi recuperada aqui fora.

Depois do confinamento, Boca Rosa viu seu número de seguidores crescer ainda mais, e hoje ultrapassa a casa dos 10 milhões no Instagram. Com o boom, ela estreou um novo programa ao vivo no Youtube, aumentou sua linha de maquiagens e cosméticos – que bateu recorde de vendas este mês – e terminou o ano anunciando a gravidez de seu primeiro filho com o youtuber Fred, do Desempedidos.

Para quem acreditava que Manu Gavassi foi a grande rainha do marketing no BBB 20, podemos dizer que Bianca hoje ocupa essa posição: de cancelada a empresária bem sucedida e futura mamãe, Boca Rosa não cansa de adicionar novos ‘plot twists’ à sua história. O que 2021 tem guardado para a influenciadora só o tempo dirá.