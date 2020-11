Rafa Kalimann é pedida em namoro com show de fogos de artifício

Rafa Kalimann foi pedida em namoro por Daniel Caon, nesta segunda-feira, dia 9, no Rio de Janeiro, e zerou a internet. Como em um conto de fadas, o pedido teve direito a flores, um pedido romântico, serenata com música feita para a bela, e um verdadeiro show de fogos de artifício. Vem ver!

Rafa Kalimann pedida em namoro

Ainda impactada, a ex-bbb compartilhou o momento nas redes sociais. E sim, ela aceitou ao super pedido. “Ainda em estado de choque”, escreveu a influencer. “Ele fez uma música com nossa história, bem assim, de trás pra frente. Queria escrever as coisas mais lindas nessa legenda mas estou anestesiada. Obrigada por ser do jeitinho que você é Daniel Caon.”

O casal está viajando por Arraial do Cabo, no Rio de Janeiro e, durante jantar, Daniel Caon mostrou uma música que compôs para Rafa Kalimann que conta a trajetória dos dois.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Veja o momento:

Quem é Daniel Caon, namorado de Rafa Kalliman?

Para quem não se lembra, Daniel Caon quase entrou no Big Brother Brasil 20, mesma edição que Rafa Kalimann participou. Ele entrou na Casa de Vidro, ao lado de Daniel, Ivy e Renata, mas os dois primeiros que foram os escolhidos para ganhar uma chance no reality show.

Assim que Daniel e Ivy entraram na casa do BBB, foi revelado que Daniel Caon e Rafa Kalimann já tinham se beijado no passado. A sister ficou animada em saber que o rapaz quase entrou na casa e acabou revelando que não chegou a ser ex dele, mas sim que só tinham ficado brevemente e que gostava muito dele, pois era gente boa.

O que disse a web?

O pedido de namoro que a @rafakalimann_ recebeu bicho. Tem como recusar? 🥰 pic.twitter.com/UHtoWhBykx — Vai Desmaiar (@vaidesmaiar) November 10, 2020

Eu tô em choque com esse pedido de namoro.

Rafa Kalimann o Caon deve ter superado todas as suas expectativas.

CHOQUEI!😱😱😱😱 pic.twitter.com/GjJdao0oHm — Flávia Santana (@FlavyaSant) November 10, 2020

https://twitter.com/eujeovana_/status/1325985962070040583