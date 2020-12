Saiba quem é Luiza, nova affair da ex-BBB Marcela McGowan

A ex-BBB Marcela McGowan está no começo de um relacionamento com a cantora Luiza, da dupla com Maurílio. A irmã da médica, Mariane, foi quem confirmou a informação nesta terça-feira (22).

Quem é Luiza, affair da ex-BBB?

Luiza é mineira, nascida em Belo Horizonte e forma dupla com o cantor Maurílio. Os dois se uniram em 2016, quando estavam no aniversário de uma amiga, no Maranhão.

Pouco tempo depois, os amigos começaram a formar uma base de fãs com vídeos no Youtube.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Mas o que fez a voz da affair da ex-BBB se espalhar pelo Brasil foi o sucesso ‘S de Saudade’. Em um acústico com Zé Neto e Cristiano, a música bombou, e tem quase 300 milhões de visualizações no Youtube.

Curiosamente, a voz grave de Luiza surpreende aos que passaram a conhecer a cantora com o hit.

Discreta nas redes sociais, Luiza soma 455 mil seguidores em seu perfil no Instagram. Por lá, ela divulga fotos e vídeos dos homens, além de ostentar suas viagens, inclusive com a ex-BBB.

Como a ex-BBB e Luiza se conheceram?

O romance entre Marcela e Luiza começou durante a viagem com Gizelly Bicalho, em Maragogi, Alagoas. Junto com amigos, elas puderam se aproximar, mas, segundo a irmã da ex-BBB, elas não chegaram a ficar por lá.

Depois da viagem, onde chegaram a postar fotos juntas com o grupo, elas foram começar a se conhecer melhor depois do aniversário da ex-BBB, no final de novembro.

Para a revista Quem, Mariane confirmou após Léo Dias divulgar a relação da ex-BBB. “Sim, elas estão se conhecendo. É novo, tem umas duas semanas. Não sei exatamente. Algo por aí, tem pouco tempo. É novo”, contou a modelo.

Marcela McGowan e Daniel no BBB 20

Durante o BBB 20, a ex-BBB e o gaúcho Daniel tiveram um breve romance na edição especial do programa da Globo. Embora tenham dividido opiniões na web, eles seguiram seu relacionamento fora do reality, mas como amigos. Inclusive, no aniversário da médica, o modelo estava presente, assim como outros ex-BBBs da temporada.

Quando saiu do programa, a ex-BBB ficou sem ver o ex-affair por causa da quarentena, mas contou como estava a relação dos dois. “O Dan é muito importante para mim. Ele foi a pessoa que trouxe a notícia de que o Brasil tinha entendido, acolhido e respeitado as mulheres dessa maneira tão forte que foi.”

“A gente se fala bastante. Ele teve momentos ruins, então a gente se apoiou muito. Falo que a gente merece esse momento de conversar, de ter uns dias só nosso, de olhar no olho, entender, conversar e ver o que funciona ou não pra nós dois”, contou a ex-BBB ao Gshow.