BBB 21: Ana Furtado conta quais ‘spoilers’ recebeu de Boninho

O BBB 21 estreia dia 25 de janeiro na Globo e o público segue em polvorosa para descobrir as novidades da edição do reality show de maior audiência do país. Ana Furtado, de 47 anos, por exemplo, é uma das pessoas que tendeu sair na frente em relação ao elenco do programa. No entanto, a apresentadora que é esposa de Boninho, de 59, diretor-geral do Big Brother Brasil, não teve as respostas que esperava ter. Nos Stories do Instagram, Ana se abriu com o público e disse que o marido segue em silêncio.

Quais pistas sobre o BBB 21 Ana Furtado revelou?

Ana Furtado contou aos mais de 4,6 milhões de seguidores no Instagram que tentou descobrir informações sobre o elenco e dinâmicas do BBB 21. Mas, ao contrário do que a mesma esperava, Boninho não abriu a boca para entregar informações verídicas sobre o Big Brother Brasil.

“Não pensem que é fácil arrancar as coisas dele não, viu. O cara é uma rocha. Isso sem falar que ele adora me enganar. O que ele já me deu de pista falsa nesses anos!”, disse ela.

Ana Furtado fã do BBB

No bate-papo com os fãs, a apresentadora do É De Casa, programa que também é dirigido por Boninho, confessou ser fã do BBB 21. Ana Furtado também destacou o fato de nunca ter usado suas redes sociais para falar do confinamento global que tem apresentação de Tiago Leifert.

“Eu vi umas pessoas falando ‘Caramba, eu nunca vi a Ana falando de BBB’ e é verdade. Apesar de acompanhar tudo, desde o comecinho, também como telespectadora do Big Brother, que eu adoro, há 21 anos, eu nunca tinha falado do programa por aqui”, disse ela.

BBB 21

A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil entra em ‘cartaz’ no dia 25 de janeiro na Globo, uma segunda-feira. Como de praxe, o programa será levado ao ar após a novela das nove e marcará com a entrada dos confinados na casa mais vigiada do Brasil, que fica localizada dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Para o BBB 21, Boninho e o diretor Rodrigo Dourado elaboraram uma série de novidades e prometem entregar ao público o maior e melhor Big Brother da história. Pra começar, eles já anunciaram que assim como em 2020, o BBB 21 terá um elenco formado por famosos (camarote) e anônimos (pipoca).

Além disso, o programa dará destaque ao Big Fone, dinâmica em que os participantes lutam para atender a um telefonema de uma voz misteriosa com poderes que podem favorecer ou dificultar o jogo de quem atender. As tradicionais provas do líder e anjo também ganharão versões novas. A Globo também anunciou que as provas bate-e-volta, sucesso da edição passada, retornam ao BBB 21.

Quem estará no BBB 21?

Os selecionados anônimos e famosos que vão participar do BBB 21 já estão confinados em um hotel localizado na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No entanto, o público só vai conhecê-los na próxima segunda-feira (18), uma semana antes da estreia do reality show na TV.

Apesar do mistério da Globo, nomes como Carla Diaz, Kéfera, Ney Lima e Fiuk são ventilados nos bastidores do Big Brother Brasil. Thiago Martins, Rafael Infante e Gkay também são cotados para o game que terá 100 episódios, sendo o maior da história do formato no Brasil.

