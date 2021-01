BBB 21: Boninho revela novo foto da nova casa; veja

Boninho deixou os fãs do BBB 21 em polvorosa nas redes sociais na tarde desta quarta-feira (13). Isso porque, o diretor-geral do reality show que estreia nova temporada no dia 25 de janeiro na Globo, publicou uma imagem de uma parte da casa mais vigiada do Brasil.

Deu match? BBB 21 terá aplicativo de paquera entre os participantes

Como será a casa do BBB 21?

Nesta quarta-feira (13), José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, revelou parte da decoração de um dos quartos da casa do BBB 21. Na imagem, é possível observar um casal dançando forró ao estilo festa junina. “Mais um pedacinho da casa. Esse quarto promete!!”, escreveu Boninho, dando a entender que o cômodo pode apresentar outras surpresas.

Recentemente, o diretor do BBB 21 já havia divulgado que a casa do reality show, que fica localizada dentro dos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, será colorida. Ele publicou em sua conta do Instagram. onde soma mais de 1 milhão de seguidores, um clique de uma suposta decoração da sala de estar.

Além disso, Boninho já mostrou parte do gramado sintético e um pedaço da nova piscina da área externa. Ao que parece, terá um formato diferenciado.

Como será o BBB 21?

O BBB 21 tem estreia confirmada para 25 de janeiro na Globo, logo após da novela A Força do Querer. Assim como na últimas quatro edições, Tiago Leifert vai comandar a atração que como em 2020, terá famosos e anônimos divididos em dois grupos: camarote e pipoca.

Conforme já noticiado pelo DCI, o programa terá de volta as provas bate-e-volta, que fizeram sucesso no BBB 20. Na dinâmica, após a formação de paredão, todos os indicados à berlinda, menos o indicado do líder, vão disputar uma prova em que o vencedor se livra da votação do público.

BBB 21: líder vai ganhar mais um poder além da imunidade

Dentre outras novidades do BBB 21 estão o Big Fone, que especialmente nesta edição virá com mais intensidade. A prova do anjo, monstro e líder. Além disso, o mercado BBB marcará a edição ao polemizar os famosos grupo VIP e Xepa. No ano passado, aliás, cada grupo tinha uma cozinha exclusiva.

Quais os famosos cotados para o BBB 21?

O BBB 21 terá famosos e anônimos em seu elenco. Todos, inclusive, já estão confinados em um hotel no Rio de Janeiro e passaram por exames PCR para descartar a Covid-19. Apesar de a Globo não ter confirmado nenhum nome na atração, alguns famosos são citados com frequência nos bastidores do programa e na imprensa.

Ney Lima, Flávia Pavanelli, Camila de Lucas e Fiuk são os mais prováveis na casa mais vigiada do Brasil. Além deles, o nome da cantora Pocah passou a ser cotado no reality show. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a cantora cancelou um contrato com uma marca de moda praia e adiou o lançamento de uma música que estava previsto para o dia 23, dois dias antes da estreia da atração.

Pocah não confirma e nem nega que estará no reality show. Nas redes sociais, ela tem se limitado a comentar sobre a atração e passou a ficar mais ausente. Veja outros nomes que são cotados para o BBB 21.