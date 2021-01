BBB 21: confira os melhores memes da estreia do programa

O BBB 21 começou na segunda-feira (25/1) e já ganhou uma chuva de memes nas redes sociais. Gilberto, Juliette e Fiuk foram os mais citados e rolou de tudo – até casal shipado.

A edição reúne 20 participantes, entre eles os cantores Fiuk, Karol Conka, Projota, Pocah e Rodolffo. A edição também trouxe os atores Lucas Penteado e Carla Diaz, os youtubers Camilla de Luca, Viih Tube e Nego Di. Já o grupo “pipoca” apresenta a advogada Juliette; Sarah, consultora de marketing; Thaís, cirurgiã-dentista; Gilberto, doutorando em Economia; Lumena, psicóloga e DJ; Kerline, modelo e influenciadora; Arcrebiano, modelo; João Luiz, professor de Geografia e Caio, 32 anos, fazendeiro.

Gilberto Nogueira, 29, da Pipoca do BBB 21, é um dos que mais chamou a atenção. O rapaz foi o primeiro a entrar na casa e praticamente se tornou o anfitrião do reality, recebendo os novos brothers e apresentando os ambientes. Fiuk e Juliette já criaram expectativa no público de um possível romance dentro da casa. Vem ver o que mais rolou:

Memes do BBB21 – Gilberto, o anfitrião

Público já shippa “Juliuk”

Projota já fazendo o trabalho da Manu desvendando os trem do jogo veeeei KKKKKKKKKKKK Já temos uma cria de Manu Gavassi…

Como foi a estreia do BBB 21

Os primeiros minutos seguiram a tradição do reality ao exibir os participantes entrando na casa e percorrendo o gramado. Seis pessoas – entre famosos e anônimos – ficaram separados do resto da casa por ganharem imunidade do público . Tiago Leifert fez a primeira entrada ao vivo com os participantes e rolou a maior festa entre os brothers da vigésima primeira edição.

Depois das apresentações, os 14 participantes foram para o jardim disputar uma prova em busca da imunidade.

🌟 Prova de Imunidade #BBB21:

Além disso, Tiago Leifert deu um spoiler dos próximos capítulos e contou que em breve os brother vão receber a famosa ligação. “Aqui vai um spoiler desta semana, só que é uma dinâmica diferente, a gente mudou o jeito de fazer o Big Fone, vocês vão adorar, aliás, é Big Fone ou Big Fones? Deixa para lá, depois eu falo”, revelou.