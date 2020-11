BBB 21: Gabriela Pugliesi é sondada para participar do programa

Em breve estreia o BBB 21, e a influencer digital, Gabriela Pugliesi, é uma das possíveis convidadas. Nas redes sociais, juntamente com o marido, Erasmo Viana, ela compartilha conteúdo de vida saudável. Será que ela entrará para o reality da Globo?

Influencer pode aceitar o convite do BBB 21?

Embora a emissora tenha decidido manter em segredo a lista dos participantes do BBB 21, o jornalista Fefito, deu informações. Segundo sua coluna para o UOL afirmou, a famosa foi sondada. Porém, Boninho adiantou pouca coisa sobre a próxima temporada.

Até o momento, Gabi não falou sobre o suposto convite para o BBB 21. Mas, vale destacar que, ela tem certa aproximação com o programa. Durante a edição 20 do BBB, ela torceu pela amiga Mari Gonzalez. Porém, a sister que foi eliminada no paredão contra Manu Gavassi e Babu Santana.

Boninho dá spoilers sobre BBB 21

Para matar um pouco da curiosidade do público, Boninho deu algumas informações. Bem como na edição de 2020, a próxima contará com famosos e anônimos.

Repetindo a fórmula que fez sucesso, e elenco terá 18 pessoas no BBB 21. Sendo assim, deve-se imaginar, que sejam 9 famosos, e também 9 anônimos. A lista deve ser completa com o final da seleção em dezembro. Como neste ano, o prêmio permanece sendo de R$1,5 milhão.

‘Cancelada’ por dar festa na quarentena

Assim como Gabi comoveu os internautas por ter contraído a Covid-19, ela acabou sendo ‘cancelada’ pouco depois. Tudo começou com a famosa postando Stories no Instagram. Mostrando que estava comemorando a chegada de Mari Gonzalez, a ideia ‘pegou muito mal’. Tudo isso, depois da eliminação da amiga do BBB 20, justamente no começo da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

A web se revoltou com a atitude de Gabi e a ‘cancelou’. Bem como, o marido, Erasmo Viana, e a amiga Mari Saad, também acabaram sendo “abominados” pelos internautas. Contudo, Mari passou ilesa, possivelmente por não ter aparecido nos vídeos.

Ainda nos Stories, aparecentemente alterada, Gabi disse a frase que viralizou na web: “Fod*-se a vida”. Como consequência, a famosa perdeu contratos com grandes e pequenas marcas nas redes sociais. Depois da polêmica, muitas águas rolaram, e ela pediu desculpas ao voltar para o Instagram.

Primeira famosa a ter coronavírus – BBB 21

Pugliesi teria contraído o vírus durante o casamento de sua irmã, em Itacaré. O evento aconteceu no dia 7 de março deste ano. Antes de todo o escândalo da ‘festa proibida’, Gabriela relatou tudo o que estava sentindo com a doença.

“Era um estado pré-gripal, mas com um pouquinho de falta de ar que era a única coisa que não caracterizava uma gripe, era diferente. Além de dor no corpo, nas articulações, uma fraqueza, indisposição”, explicou ela, listando os sintomas.

