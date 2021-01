BBB 21: Globo entrega 8 mudanças no reality

Como já foi anunciado, o BBB 21 tem estreia marcada para o dia 25 e os fãs do reality querem saber mais sobre o reality da Globo. Nesta terça-feira (19), o público vai conhecer a lista de participantes desta edição. Mas o que sabemos até agora? Confira 8 novidades do programa!

1 – Quem estará no BBB 21?

Uma das primeiras informações que o programa deu foi sobre os participantes. Nesta nova edição, inscritos e convidados vão se unir novamente, ou seja: os grupos ‘pipoca’ e ‘camarote’ voltam no reality, só que desta vez, com novas emoções. O valor do prêmio do BBB 21 é de R$1,5 milhão. Enquanto isso, vários famosos foram especulados como possíveis brothers e sisters para estar na edição, como: Kéfera, Fiuk, Gkay, Pocah, Jão, PK, Camilla de Lucas, entre outros.

2 – Quando será a final?

Mais do que as outras edições, os finalistas terão que encarar um total de 100 dias na casa até chegar na final do reality. Sendo assim, como o BBB 21 terá início no dia 25 de janeiro, o reality está previsto para terminar na primeira semana de maio.

Além disso, o diretor do BBB 21, Boninho, garante muito ‘fogo no parquinho’. Pensando nisso, o reality terá ‘Jogo da discórdia’. Quando aconteciam as famosas ‘reuniões de condomínio’, as tretas entre os participantes quase sempre eram garantidas.

3 – Painel tático para todos os participantes

Em todas as edições os participantes buscavam a liderança a cada semana, não apenas pelas mordomias que o ‘cargo’ dentro do BBB dava, mas também pelo privilégio de poder vigiar os colegas. Quando se tornavam líderes, os brothers e sisters podiam ter acesso a uma tela que mostrava o que os demais colegas estavam fazendo.

Mas na 21ª edição, não apenas o líder, mas todos os confinados vão poder bisbilhotar a vida uns dos outros. Será que isso vai dar confusão?

4 – Aplicativo de paquera no BBB?

É isso mesmo, os participantes terão um tipo de aplicativo para poderem se paquerar dentro do reality. Dentro do programa eles terão acesso ao app chamado ‘Flecha’, em que terão espaço para declarar interesse uns nos outros. Se sem ajuda virtual os brothers e sisters já se envolviam, agora esse processo ficará ainda mais fácil. Será que teremos casais no BBB 21?

5 – Podcast do Líder

Dentro do BBB 21, aquele que constar o posto de líder da semana poderá gravar um conteúdo de áudio no programa. Neste conteúdo ele tem a opção de chamar ou não algum dos colegas da casa.

Vale destacar que os demais confinados do reality até poderão ver o momento da gravação, mas existe um detalhe: eles não vão poder escutar o conteúdo. Esse conteúdo do podcast estará disponível no Gshow para o público ver e ouvir.

6 – Academia ‘atualizada’

Assim como nas edições anteriores, o reality terá uma academia para confinados cuidarem da saúde, no entanto, algumas novidades esperam pelos novos participantes. Além dos equipamentos de exercício, eles terão um bar e lounge para receber os participantes que apenas querem relaxar.

7 – Provas do BBB 21

Para movimentar o jogo, a edição vai contar mais uma vez com as provas de resistência, que são as mais temidas pelos confinados. Além disso, o Bate Volta irá garantir mais emoção na disputa durante os paredões. Isso quer dizer, que na formação do paredão, os emparedados, menos o indicado do líder, poderão disputar e um deles escapar da berlinda.

E claro, o ‘Anjo’, que garante o colar de imunidade e prêmios, e ‘Monstro’ que é um castigo polêmico do programa, não poderiam faltar nesta 21ª edição. Para completar, o Big Fone também estará de volta na atração para dar aquela acelerada no coração dos jogadores.

8 – Poder do líder no BBB 21

O Líder continuará a ter os privilégios da edição anterior. Ou seja: terá imunidade, o que o livra do paredão e garante mais uma semana na casa mais vigiada do Brasil. Além disso, ele poderá dividir a casa entre Vip e Xepa e terá o poder do ‘não’, que serve para vetar os participantes de provas, quando necessário.