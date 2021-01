BBB 21: líder vai ganhar mais um poder além da imunidade

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. O público já pode aguardar muitas novidades no programa e já adiantamos que o líder da semana terá mais um poder além de imunidade e indicação ao paredão.

BBB 21: público envia sugestões mirabolantes para Tiago Leifert

Qual é o spoiler do BBB 21?

Segundo a publicação da coluna Patrícia Kogut, do jornal O Globo, o líder da casa mais vigiada do Brasil terá voz. Isso mesmo, o participante que ganhar o colar de imunidade ganhará um espaço no #FeedBBB: o “Podcast do líder”. O material será do Gshow e também terá fotos e vídeos dos confinados. Ainda segundo a publicação, os outros participantes poderão ver o momento da gravação do vídeo mas, não conseguirá ouvir sobre o assunto. Ou seja, o líder pode desabafar o que quiser sem medo do coleguinha ficar reclamando no ouvido.

Vale ressaltar, que no dia 8 de janeiro, o perfil oficial do reality nas redes sociais, divulgou um vídeo com algumas novidades sobre a nova edição, que promete fazer história na televisão brasileira. Com 1 minuto e 44 segundos, foi revelado que a edição terá pelo menos 100 dias game no parquinho, além da estreia dia 25 de janeiro, mas com um mistério no ar. Também foi revelado que terá o famoso Big Fone e monstro na prova do anjo, além de Vip e Xepa juntinhos e misturados.

O que mais sabemos sobre o reality da Globo?

Com grandes promessas, o que sabemos sobre a estreia do BBB 21 é que o diretor Boninho já adiantou que esse será o ‘‘Big dos Big’s’. O que quer dizer, que será melhor que a edição de número 20, onde consagrou Thelma Assis como campeã. Alguns nomes também já foram especulados, entre eles: Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Ainda terá também o grupo ‘pipoca’, formado por pessoas anônimas.

No próximo dia 18 de janeiro de 2021, uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10).

Faltando pouco mais de uma semana para a estreia do BBB 21 na Globo, os preparativos já estão a todo vapor. Assim como os fãs do programa, ansiosos para conhecer os novos brothers e sisters, o apresentador do reality, Tiago Leifert, resolveu improvisar até um estúdio em sua casa para fazer as chamadas para a TV. Ou seja, essa edição promete, começando pelo número de episódios. Como já adiantamos anteriormente, serão 100 dias de fogo no parquinho.

