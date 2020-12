BBB 21: Luana Piovani nega que participará da edição

Luana Piovani foi uma das primeiras famosas a terem seu nome ligado a um possível elenco do ‘camarote’ do BBB 21, mas o boato foi despistado pelo diretor do programa em uma publicação. Nesta semana, o assunto voltou às redes sociais da atriz, que negou o convite.

Luana Piovani estará no BBB 21?

A atriz estava respondendo perguntas dos seguidores por uma ferramenta do Instagram stories quando um dos fãs a questionou sobre sua participação no BBB 21. Piovani contou que estava sendo bombardeada com perguntas sobre o reality, e por isso iria esclarecer o boato.

“Vim aqui falar pra vocês, porque vocês estão me bombardeando com essas perguntas. Tô achando engraçado isso ter voltado à tona. Claro que eu não vou entrar no BBB 21, gente. Isso já não tinha sido falado? Eu já não tinha desmentido? Por que que voltou essa conversa de novo? Não entendi”, disse nos vídeos.

Boninho também desmentiu o boato

Em novembro, logo após estourar o rumor de que Luana Piovani teria sido cotada para o BBB 21, o diretor geral do programa usou seu Instagram para desmentir o boato e mandar um recado para os seguidores que tentavam acertar os nomes escalados para o elenco.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todos as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. Kkk o jogo só começou”, escreveu ele.

No texto, Boninho também fez referência indiretamente a nomes que foram citados pelo público, como Luiza Ambiel e Andressa Urach, ex-participantes do reality A Fazenda da Record TV.

Quais famosos estarão no BBB 21?

O elenco confirmado do BBB 21 permanece um segredo, e deve se manter assim até janeiro, quando começarão a ser anunciados dias antes da estreia do programa, marcada para 25 de janeiro.

Entretanto, blogs e páginas de fofoca têm levantado suposições fortes como a tiktoker Camilla de Lucas e as influenciadoras Kéfera, Gabriela Pugliesi e Mayra Cardi.