BBB 21: produção começa a escolha de famosos; veja nomes

A produção do BBB 21 já começou a selecionar os famosos que integrarão o ‘camarote’ da edição, de acordo com informações divulgadas por Fábia Oliveira nesta segunda-feira (16).

Segundo ela, a produção já está negociando a participação de Alex Mapeli, Ney Lima, Kéfera, Gracyanne Barbosa, Mayra Cardi, Daniel Saboya e Gabriela Pugliesi.

Quais são os critérios da produção do BBB 21?

O critério usado pela produção do BBB 21 para a escolha dos influencers que farão parte da edição, segundo a colunista, é a relevância na web e a busca por ‘corpos bonitos e sarados’.

Os nomes cotados e apontados por ela possuem um grande alcance. Dos nomes citados, Kéfera é a que tem maior número de seguidores, com mais de 13 milhões no Instagram.

Gracyanne Barbosa tem 8.8 milhões de seguidores, Mayra Cardi 5.9 milhões, Gabriela Pugliesi, apesar das polêmicas que se envolveu no início da pandemia, ainda mantém 4.3 milhões de seguidores.

A coluna também citou Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, como um dos possíveis nomes a integrarem o elenco do BBB 21, apesar de Boninho ter descartado a ideia anteriormente.

Nomes vazados serão descartados

Apesar do ‘spoiler’, a produção do BBB 21 já alertou que os nomes vazados antes da data da estreia e divulgação serão cortados do elenco e substituídos.

De acordo com Fabia, o contato com os influencers citados ainda é bastante inicial e depende de alguns entraves.

O maior deles tem sido a negociação do pagamento de cachês, que não aconteceu na edição passada.

No BBB 20, os famosos que fizeram parte do ‘camarote’ não recebiam cachê, somente porcentagens dos merchans do programa.

Enquete aponta favoritos para elenco do BBB 21

Dos nomes citados por Fábia como possíveis participantes do BBB 21, ao menos quatro estão entre os mais votados como favoritos pelo público do DCI.

Ney Lima dividiu o pódio com a tiktoker Pequena Lo, sendo o mais votado da enquete.

Logo atrás estão Kéfera, Gracyanne Barbosa e Mayra Cardi, também citadas pela colunista como em negociação com a produção do BBB 21.