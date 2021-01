BBB 21: quais são os 14 famosos especulados para a edição?

Faltam apenas duas semanas para a estreia do BBB 21, marcada para 25 de janeiro na Globo. A nova leva de episódios do reality show vai contar com um elenco misto entre famosos e anônimos. Enquanto o programa não começa na TV, nomes de celebridades são ventilados nos bastidores da emissora carioca. Fiuk, Flávia Pavanelli e Ney Lima são apenas alguns.

Então veja quais são os participantes especulados para a edição.

Fiuk é cotado para o BBB 21

Atualmente no ar na reprise de A Força do Querer, Fiuk é um dos nomes mais especulados para o BBB 21. Segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles. o filho de Fábio Jr. é dado como certo na atração que será comandada por Tiago Leifert. Por outro lado, Fiuk não tem comentado sobre o Big Brother Brasil e ultimamente se limitou a usar as redes sociais.

Camila de Lucas

A digital influencer de 2020 é outro nome dado como certo no BBB 21. Vendo seu nome nas listas veiculadas na imprensa em geral, a estrela não se preocupou em negar ou confirmar a sua participação no reality show global.

Pocah

A cantora, que recentemente estrelou a música Bandida com Pabllo Vittar é cotada para o BBB 21. Segundo o colunista Leo Dias, a estrela adiou um lançamento de uma nova música que seria em 23 de janeiro, dois dias antes da estreia do Big Brother Brasil na TV, e cancelou um contrato com uma marca de moda praia.

Gkay

A humorista passou a ser seguida por Boninho no Instagram e recentemente desembarcou no Rio de Janeiro. Ela, inclusive, postou um vídeo em um hotel de luxo na cidade maravilhosa, mas despistou com outras publicações sobre o seu ‘paradeiro’. Fãs acreditam que a famosa estará no camarote da atração global.

Thiago Martins

O ator que atualmente está no ar em Flor de Caribe é dado como certo no BBB, segundo Fefito, colunista do UOL. Thiago, inclusive, já teria sido confinado em um hotel do Rio de Janeiro e aguarda pelo início da atração.

Ney Lima

Famoso com vídeos caseiros de humor nas redes sociais, Ney é uma dos nomes mais cotados para o BBB 21. Recentemente, ele virou tema de reportagem do Fantástico após gravar uma paródia da vinheta de fim de ano da Globo. Lima, aliás, está no Rio de Janeiro e tem publicado Stories gravados no Instagram. Será que vem aí?

Deborah Secco no BBB 21?

A protagonista de Salve-se Quem Puder é aguardada no BBB. No Instagram, ela publicou uma mensagem enigmática ao ser questionada sobre se estaria na atração. “Dessa água não bbbebereis, bbbebereis?”, disse a famosa, que é casada com o modelo Hugo Moura.

Federico Devito

O youtuber que tem mais de 700 mil seguidores no Instagram é um dos nomes que estará no reality show, segundo Fefito, colunista do UOL. Federico tem seguido o protocolo e não comentado sobre o confinamento em suas redes sociais.

Flávia Pavanelli

A ex-atriz de As Aventuras de Poliana, novela do SBT, é uma das favoritas a entrar no BBB 21. Dias atrás, um amigo deixou escapar que a digital influencer estava arrumando as malas para uma viajar. Apesar as especulações dos fãs, Flávia surgiu em Fernando de Noronha. Mas, nos bastidores acredita-se que seja uma manobra da atriz em despistar que estará no reality.

Thaiga

A criadora de conteúdo é apontada como uma das famosas para o BBB 21. Recentemente ela chegou a trollar alguns amigos sobre sua possível participação no reality show, o que deixou os fãs em polvorosa.

Carla Diaz

A ex-Chiquitita está mais que cotada para o Big Brother Brasil. Mesmo negando ter recebido convite da direção do reality show, nos bastidores da Globo o nome de Carla é um dos mais ventilados.

Aline Riscado

Nos últimos dias, a musa fitness passou a ser cotada para o reality show após Boninho, diretor-geral da atração, publicar um clique e citar a palavra ‘verão’, nome da personagem de Aline em comerciais de cerveja estrelados por ela há alguns anos. A modelo não confirma e nem nega que estará no programa.

Nego do Borel é um dos especulados para o BBB 21

Envolvido em uma polêmica traição a Duda Reis, quando ainda era noivo da ex-atriz de Malhação, o cantor é um dos cotados para a atração. No entanto, segundo o colunista Leo Dias, do Metrópoles, a Globo declinou no convite essa semana.

Carol Macedo

Por fim, a atriz que atualmente está no ar em Malhação: Viva a Diferença está sendo especulada no BBB 21. No entanto, após passar alguns dias sumida das redes sociais, ela retornou e negou que estará no programa. Mas, apesar da negativa da famosa, ela é aguardada na atração.