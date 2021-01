O BBB 21 já tem data de estreia definida pela Globo. O reality show, que mais uma vez será apresentado por Tiago Leifert, vai estrear no próximo dia 25 de janeiro, uma segunda-feira, logo depois da novela das nove A Força do Querer, e vai premiar o grande vencedor com nada mais nada menos que R$ 1,5 milhão. Veja a seguir como assistir BBB 21.

Como assistir BBB 21 ao vivo 24 horas por dia?

O Big Brother Brasil terá transmissão disponibilizada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Os fãs do reality show de maior audiência do país poderão acompanhar todos os passos dos brothers e sisters através do pay-per-view ofertados nas principais operadoras de TV por assinatura. Os valores poderão sofrer alterações de acordo com a operadora desejada.

Para assistir o BBB 21 sem cortes, na Sky, por exemplo, o assinante terá que desembolsar um valor de R$ 91,60 à vista para canal adicional, isso se ele já for cliente da operadora de TV. Existe a possibilidade de parcelar o valor em até 4 vezes por R$ 22,90.

A Claro TV também oferece exibição 24 horas por dia por R$ 22,90 nos quatro primeiros meses.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O assinante tem direito a 2 canais exclusivos do Big Brother Brasil, além de 1 mosaico com 4 câmeras em ótima qualidade de imagem e som que podem ser controladas através do controle remoto. Além disso, as operadores oferecem recursos interativos para tornar a experiência por telespectador ainda mais interessante em como assistir BBB 21.

Outras operadores vão anunciar seus planos de pay-per-view do BBB 21 nos próximos dias. O valor pode sofrer alteração para quem ainda não for um assinante de uma operadora que ofereça a exibição do reality show.

Enquete: qual participante de A Fazenda 12 você quer no reality?

BBB no Globoplay

Outra maneira de como assistir BBB 21. O público fã do BBB 21 também terá o Globoplay, serviço de streaming da Globo, como segunda opção para acompanhar o reality show 24 horas dia. Isso porque, a plataforma oferece um pacote mensal de R$ 22,90 em que o assinante terá direito a assistir câmeras espalhadas pelos cômodos da casa. Além disso, uma das câmeras oferece alta qualidade de imagem e som.