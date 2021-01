O BBB 21 está prestes a estrear na Globo e o elenco do programa já foi escolhido a dedo pela produção do reality show. Esse ano, assim como em 2020, famosos e anônimos serão confinados na casa mais vigiada do Brasil para brigarem pelo prêmio de R$ 1,5 milhão. Veja os nomes que dados como certos no camarote do Big Brother Brasil, que estreia em 25 de janeiro.

A digital influencer foi confirmada no elenco do BBB 21. Segundo Fefito, colunista do UOL, a atriz que atuou na novela As Aventuras de Poliana como a vilã Brenda, no SBT, é uma das famosas que estarão na casa montada nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro.

Flávia chegou a ser filmada por um amigo arrumando as malas para o pré-confinamento do reality show. No entanto, ela surgiu nesta segunda-feira (4) posando em Fernando de Noronha, em uma tentativa de despistar a imprensa e o público sobre sua estadia na casa mais vigiada do Brasil.

Carla Diaz

A ex-atriz de Chiquititas, primeira versão da novela do SBT gravada na Argentina, é outro nome que estará no elenco do BBB 21. Segundo informou o colunista Leo Dias, a estrela recebeu convite da produção do programa.

Carla, inclusive, participou recentemente do programa Altas Horas como convidada especial para falar da novela A Força do Querer. Além disso, ela relembrou a novela Chiquititas e sua participação no Programa Livre, na época em que Serginho estava na emissora de Silvio Santos.

Fiuk

O filho de Fábio Jr. é outro nome dado como certo pelo colunista do Metrópoles. Fiuk atualmente está no ar em A Força do Querer, exibida no horário das nove. Ultimamente o ator e cantor passou a ficar menos presente nas redes sociais e não as recorreu para negar que estará no BBB 21.

Camila de Lucas – Famosos BBB 21

A digital influencer do momento seria a principal aposta da produção. Camila recebeu convite para entrar no BBB 21 e é o nome mais ventilado nos bastidores da atração global. Nas redes sociais ela faz sucesso com seu tom humorado e dicas de vida e estilo e beleza.

Ney Lima

O humorista e influencidor digital baiano é cotado para entrar no BBB 21. Recentemente, o famoso esteve em uma reportagem especial do Fantástico para falar sobre uma paródia da vinheta de final de ano da Globo, o que seria um teste da emissora em acostumar o público com a sua imagem.

Rafael Infante

O ator e um dos destaques do elenco do Vai Que Cola, sitcom exibida pelo Multishow, canal do Grupo Globo, é um dos nomes mais cotados para o BBB 21. Semanas atrás, a Globo passou a exibir o humorístico em TV aberta para todo o Brasil. Os fãs, é claro, notaram a coincidência.

BBB 21

Apesar de os nomes mais cotados e dados como certos no camarote do BBB 21 não terem confirmado suas participações no reality show por motivo óbvio, todos devem ser confinados em um hotel no Rio de Janeiro até o próximo final de semana. Além disso, passarão por teste de convid-19 antes e depois do pré-confinamento para só assim seguirem para a casa mais vigiada do Brasil.