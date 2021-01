A divulgação da data em que serão revelados os participantes do BBB 21, que estreia em 25 de janeiro, fez o Fantástico crescer 17,7 % na audiência em comparação com os quatro domingos anteriores. Neste domingo (17), a revista eletrônica da Globo anotou 21,9 pontos, segundo dados de audiência consolidados obtidos pelo site Notícias da TV. A lista do reality show será revelada nos intervalos de Laços de Família nesta terça-feira (19).

Quanto o Fantástico marcava?

Apesar de conquistar a liderança de audiência, o Fantástico marcava bem menos que o domingo (17) em que anotou 21,9 pontos com a divulgação da data em que serão revelados os participantes do BBB 21. No último dia 10 de janeiro, por exemplo, o jornalístico apresentado por Tadeu Schmidt e Poliana Abritta conseguiu 18,5 pontos. Já no dia 3 marcou 18,6, enquanto nos dias 27 e 20 de dezembro fez 17,7 e 19,4 respectivamente. Cada ponto equivale a 76.577 mil domicílios na Grande São Paulo.

Quando começa o BBB 21?

A vigésima primeira edição do Big Brother Brasil estreia no dia 25 de janeiro logo após a reapresentação especial da novela A Força do Querer. O programa, assim como nos últimos quatro anos anteriores, terá apresentação de Tiago Leifert, o mesmo que já apresenta o The Voice Brasil.

Para o BBB 21, que terá direção-geral de José Bonifácio Brasil de Oliveira, o Boninho, e direção de Rodrigo Dourado, a Globo decidiu confinar famosos e anônimos na casa mais vigiada do Brasil. A princípio serão 14 participantes, mas o número pode ir a 18 se teoria de um enigma publicado por Boninho nas redes sociais se confirmar.

O programa terá uma dinâmica diversificada e contará com big fone, provas do líder, anjo e bate-e-volta. Além disso, jogos da discórdia, mercado BBB, monstro, formações de paredões e as tradicionais festas temáticas. No entanto, a produção avisa que além das dinâmicas já anunciadas, o público poderá ser surpreendido por novidades ao longo da temporada que terá 100 episódios no total, sendo a maior da história do formato no Brasil.

#RedeBBB

Além do BBB 21 na TV, a Globo anunciou mais uma edição da #RedeBBB com apresentação de Ana Clara Lima, Vivian Amorim e a novidade da vez, o comediante Rhudson Victor. O programa que será transmitido nas plataformas digitais da Globo como Gshow, GloboPlay, Facebook, Instagram e Twitter, mostrará os melhores momentos de cada episódio e provocará discussões sobre tramas desenroladas naturalmente pelos participantes do reality show.

Além disso, a #RedeBBB apresentará entrevistas com os eliminados de cada semana, roda de conversa com personalidades da mídia e influenciadores digitais.