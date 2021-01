BBB 21: Tiago Leifert debocha de listas e ‘anuncia’ Papa Francisco

Diante de inúmeras especulações de quem deve entrar no BBB 21, o apresentador Tiago Leifert não perdeu a oportunidade de brincar com o assunto. Em seu Instagram, ele ironizou as supostas listas dos “integrantes” do reality.

Meghan Markle e Papa Francisco no BBB 21?

Em seus Stories, Tiago Leifert postou uma imagem com ninguém menos que a Duquesa de Sussex, Meghan Markle e o marido, Príncipe Harry. “Cotada para BBB 21, Meghan Markle manda recado para Boninho: um sonho”, brincou o apresentador da Globo.

A publicação foi para debochar as várias notícias com os supostos participantes do BBB 21. Assim como na edição anterior, o programa promete unir famosos e anônimos dentro da ‘casa mais vigiada do Brasil’.

Ainda se divertindo, Tiago Leifert postou uma foto do Papa Francisco, como se pudesse entrar no reality show. “Exclusivo! Veja a lista de famosos cotados para o BBB 21”, legendou ele.

Boninho descarta a participação de alguns famosos no reality

Após as primeiras especulações, Boninho usou seu Instagram para desmentir alguns nomes. Neste sentido, o diretor do programa da Globo citou alguns nomes, e adiantou quem não entraria. Segundo ele, quem não estará na edição do BBB 21: Luana Piovani, Andressa Urach e Luiza Ambiel, de A Fazenda 12.

“Não! Luana Piovani não é nosso sonho. É apenas uma amiga. Ah! Andressa, Joaquim, João, Luiza não, não estão entre nossos convidados. Até agora todas as tentativas de adivinhar foram inúteis. Não pediria um palpite para a Mega-Sena para nenhum desses palpiteiros!! Continuamos no jogo e sem vazamentos. [risos] O jogo só começou”, escreveu ele.

Além disso, o diretor do BBB 21 não confirmou a entrada de influenciadores. “Espero que seja um sucesso de audiência. Só não gostaria de ver ‘influenciadores’. Esse pessoal precisa pôr o pé no chão e saber valorizar o que é uma participação num programa como o BBB!”, escreveu um usuário no Instagram, no que Boninho respondeu: “E quem falou em influenciadores?”.

Fiuk, Kéfera, Gustavo Mioto… Quem pode estar no BBB 21?

Apesar dos esforços, a produção do BBB 21 não consegue evitar os burburinhos e especulações do público. Perto da estreia do programa, que acontece dia 25 de janeiro, Léo Dias anunciou que Fiuk estaria entre os homens no elenco do BBB 21.

Além do ator, Gustavo Mioto, cantor que é destaque no sertanejo, também poderia compor o elenco deste ano. Outro nome que começou a ser falado logo no começo das especulações, foi o da atriz e ex-youtuber Kéfera Buchmann. A famosa já é da casa, e atuou em ‘Espelho da Vida’ [2018 – 2019], portanto já tem certa proximidade com o programa.