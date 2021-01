BBB 21: veja o hotel onde os participantes estão confinados

O BBB 21 estreia no próximo dia 25 de janeiro, na Rede Globo, com apresentação de Tiago Leifert e direção de Boninho. Essa será a vigésima primeira edição do reality que promete agitar ainda mais a televisão brasileira. Segundo informações da coluna Leo Dias, do portal Metrópoles, a Globo fechou um andar inteiro de um hotel 5 estrelas para colocar todos os participantes do reality show.

BBB 21: conheça Nobru, astro do Free Fire cotado para o reality show

Onde os participantes do BBB 21 estão confinados?

Segundo as informações da coluna, os participantes ficaram em um novo hotel até chegar o dia da estreia do programa. A Globo fechou o 6º andar do hotel 5 estrelas Hilton, localizado na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, lacrado para receber os participantes do pré-confinamento. A reserva foi feita na última quinta-feira (14) e os selecionados devem chegar ao local no dia 16 de janeiro.

Ainda segundo a matéria divulgada, o local fica a apenas 10 minutos de carro dos Estúdios Globo, onde a emissora reservou 26 apartamentos que ficaram hospedados os participantes do grupo Pipoca e Camarote. Eles devem ficar no local até o dia 25 de janeiro, onde partem para o estúdio privado do BBB 21.

Quando serão anunciados os participantes?

Como já adiantamos aqui, no último dia 8 de janeiro, o perfil oficial do reality show na Globo, publicou um vídeo contendo spoilers sobre o que o público poderia esperar da edição. Ao final do vídeo, dá a entender que o jogo pode acontecer antes do dia previsto. Ou seja, pode ser a qualquer momento antes do dia 25 de janeiro. O diretor e o apresentador Tiago Leifert, já garantiram que este será o Big dos Big’s então, podemos esperar de tudo, até mesmo ser surpreendidos com o início do programa dentro do pré-confinamento no hotel.

As chances do programa iniciar no hotel só aumenta ainda mais. De acordo com fontes do portal Metrópoles, além dos quartos, foram alugados em nome da produção do programa uma suíte e três salas de eventos. No hotel, é possível ver que há forte movimentação de equipe de filmagem e luz montando a estrutura no local.

Tudo o que sabemos sobre o BBB 21

Com grandes promessas, o que sabemos sobre a estreia do BBB 21, é que está programada para o dia 25 de janeiro, mas tudo pode acontecer. O chefão do reality, o diretor Boninho, já adiantou que esse será o ‘‘Big dos Big’s’, ou seja, será ainda melhor que a edição de número 20, onde consagrou a médica Thelma Assis como campeã. Alguns nomes também já foram especulados, dentre eles: GKay, PK, Pocah, Nobru, Fiuk, Flávia Pavanelli, Carla Diaz, Camila de Lucas, Ney Lima, Rafael Infante e mais. Neste ano, seguindo o exemplo do sucesso do BBB 20, o reality contará com dois grupos. Pipoca (pessoas anônimas) e Camarote (celebridades).

No próximo dia 18 de janeiro de 2021 , uma semana antes da grande estreia do programa, serão revelados a lista de nomes dos 18 participantes que entraram na casa mais vigiada do Brasil (e quem sabe do mundo). A informação foi publicada em uma matéria no site do Fantástico, no último domingo (10). Até lá, o público fica na expectativa de quem serão os novos rostos do BBB 21, da Globo.

