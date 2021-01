BBB 21: veja os detalhes do quarto do líder antes dos brothers

Embora o BBB 21 esteja cheio de novidades, o público e os próprios brothers e sisters do ‘camarote’ e ‘pipoca’, ainda não conheceram o quarto do líder. Mas para matar um pouco da curiosidade dos fãs do programa, Boninho revelou uma parte do cômodo da casa mais vigiada do Brasil, localizada no Rio de Janeiro.

Boninho mostra parte do quarto do líder do BBB 21

Permanecendo em segredo, o quarto do ‘todo poderoso’ líder da semana, ainda não foi revelado. No entanto, Boninho, diretor do BBB 21, decidiu mostrar um detalhe: a cama em que os futuros líderes vão poder dormir nos próximos meses de edição.

O apresentador do programa, Tiago Leifert, disse que o local foi inspirado na realeza, mas até então nenhuma imagem do lugar havia sido mostrada. Mas Boninho mostrou um pouco do cômodo cobiçado em todas as edições do reality.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Poxa, o Titi não mostrou, mas aqui vai um pedacinho… É o ‘BBB’ decolando, amanhã o jogo continua”, disse o diretor. Na cama, haviam várias almofadas em tom de azul e vermelho com detalhes que lembram a realeza, tudo para a “majestade” que conseguir vencer a prova do líder.

Nos comentários da publicação, os internautas aprovaram a decoração mesmo vendo apenas um pedacinho dela.

“A Boninho vc tá tão engraçadinho, vai continuar cheio de surpresas até quando?”, brincou Cristina Almeida, nos comentários. “Quarto do líder? Lençóis de 600 fios para cima, a cara da riqueza!”, escreveu a ex-BBB Anamara. “O spoiler do quarto do líder, tipo um castelo haha”, comentou o seguidor Gabriel Batista. Além disso, a cantora Ivete Sangalo aproveitou e brincou sobre querer para o time ‘pipoca’ do reality show.

Novidade para o líder do BBB 21

Dentro do BBB 21, aquele que conquistar o posto de líder da semana poderá gravar um conteúdo de áudio no programa. Neste conteúdo ele tem a opção de chamar ou não algum dos colegas da casa para poder participar.

Inclusive, vale destacar que os demais confinados do reality até poderão ver o momento da gravação, no entanto, nenhum vai poder ouvir o que a “majestade” estará falando. O conteúdo do podcast estará disponível no Gshow para o público do reality.

Como são os outros cômodos da casa?

Para a casa do BBB 21, foi escolhido um tema mais colorido. Tanto a sala, quanto um dos quartos do programa, receberam muitas cores. Inclusive, os RoBBBs’ – os robôs do BBB, foram espalhados pela casa.

Já o segundo quarto, foi em homenagem à Literatura de Cordel nordestino. Já as cozinhas xepa e vip ficaram lado a lado na casa, mas a primeira levou uma decoração mais moderna, enquanto a segunda, ganhou toques mais divertidos e coloridos. O banheiro principal recebeu um toque a mais esse ano, com espelhos e um espaço especial para os confnados se arrumarem para as festas e momentos ao vivo, por exemplo.

Na área externa, a decoração fez referência à Grécia, com paredes brancas e azuis. A academia, que os brothers também não conheceram, conta com um lounge e bar onde os brothers vão poder papear ainda mais. Por fim, os participantes também não conheceram o temido confessionário, onde vão ter que revelar seus votos a cada semana.