BBB: relembre ex-BBBs que tentaram a sorte em A Fazenda

Com o término de A Fazenda 12 há menos de um mês e o BBB 21 batendo à porta, a web tem relembrado momentos de intersecção entre os dois realities, seja através dos discursos de Mion relembrando Pedro Bial ou pelos ex-BBBs que já encararam o reality rural da Record.

O DCI preparou uma lista pra te ajudar a relembrar os ex-participantes do BBB que tentaram mais uma chance em A Fazenda. Confira!

Marcos Harter foi expulso do BBB, mas se deu bem em A Fazenda

Expulso do BBB após ter agredido a namorada e vencedora da edição Emily, Marcos Harter não se deu por vencido e se aventurou em A Fazenda no mesmo ano em que saiu do reality global.

E na Record, as acusações e a expulsão não foram nenhum impeditivo para que ele não só entrasse no programa como também terminasse a competição em segundo lugar! Vale lembrar que no caso de A Fazenda, os participantes são todos escolhidos pela produção, sem a possibilidade de se inscreverem.

Ou seja: alguma atitude de Marcos no BBB foi suficiente para que ele se tornasse um bom candidato ao reality da Record.

Ana Paula Renault: uma vez protagonista, sempre protagonista

Um ano antes, Ana Paula também foi expulsa do BBB após dar um tapa no rosto de seu principal inimigo na casa, Renan. Diferente de Marcos, a jornalista já havia construído uma base de fãs aqui fora e sua saída foi recebida com tristeza pelo público, que chegou até a acreditar que ela havia sido injustiçada.

Com uma personalidade forte e pronta pro barraco do jeito que o público de A Fazenda gosta, não foi surpresa alguma o nome de Ana Paula estar entre os selecionados para o reality da Record. Lá, ela entregou exatamente o esperado: muito barraco e entretenimento, mas acabou eliminada.

Monique Amin mostrou outro lado em A Fazenda

O nome de Monique é lembrado sempre que a história da expulsão de Daniel é resgatada. O brother teria acariciado Monique após uma festa, quando ela estava desacordada, e foi tirado do programa por suspeita de abuso.

Em A Fazenda, ela pôde mostrar um outro lado que ficou mais apagado durante sua participação no BBB: o da polêmica e confusão. Na Record, Monique deu declarações polêmicas que incluiam um suposto envolvimento com o jogador Ronaldinho Gaúcho.

Flávia Viana: ex-BBB venceu A Fazenda

No BBB 7, Flávia se envolveu amorosamente com Fernando Bacalow e conquistou o coração do público. O casal até continuou junto aqui fora por uns bons anos, mas o casamento terminou em 2016.

No ano seguinte, a ex-BBB foi convidada para o reality da Record e mais uma vez conseguiu conquistar o público. Ela foi a vencedora da edição de 2017 de A Fazenda, e disputou a final justamente com Marcos, outro ex-BBB.

Matheus Lisboa foi descoberto no BBB

Muita gente não se lembra, mas Matheus Lisboa foi ‘descoberto’ no BBB. Apesar das participações em novelas da Rede Globo, o início de tudo foi no reality. Depois de estrelar em papéis na emissora, veio o convite para estar em A Fazenda.

Na Record, Matheus conseguiu um feito que poucos participantes atingiram: chegou à final do programa sem ter participado de nenhuma roça – a noite de eliminação em A Fazenda.