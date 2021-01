BBB21: 20 curiosidades sobre os participantes do reality

O BBB21 estreia nesta segunda-feira (25), mas enquanto isso não acontece, os internautas buscam saber o máximo sobre os 20 participantes que vão ser vigiados pelas câmeras do Big Brother neste ano. Mas o que mais sabemos sobre cada um deles? Veja uma lista com curiosidades dos confinados.

Arthur Picoli – curiosidades BBB21

Arthur Picoli, do BBB21 é instrutor de crossfit em Conduru, Espírito Santo, mas sabia que ele já tentou uma carreira no futebol? Quando tinha apenas 14 anos, ele saiu de casa para tentar ser craque pelo Atlético Goianiense e Ponte Preta. Porém, ele desistiu desse caminho após sofrer com lesões.

Além disso, o ‘crossfiteiro’ já teve outras profissões. Antes de fazer faculdade, ele trabalhou em uma lavoura de café com o avô e em uma serraria de mármore e granito.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Karol Conká

Karol Conká chama atenção por seu visual autêntico e é uma figura interessante que entrou no BBB 21, começando pelo nome. Afinal, por que esse ‘Conká’? A cantora explica:

“Começou com o meu pai, que fazia questão de ser Karolina com K. E ele sempre me falava: diga para as pessoas: ‘meu nome se chama com k’. A professora também falava e todo mundo chamava assim e eu me apresentava e todo mundo chamava ‘Karol com K’, disse ela, em uma entrevista ao Jornal Commercio, em 2015.

Caio

Caio Afiune é o fazendeiro do BBB21. Ele entrou no BBB porque sonha em ser famoso. Ele é pai de duas meninas, Alice, de 6, e Manuella, de 10 meses. Entrando no BBB21, ele vai fazer sucesso na cozinha, já que gosta de cozinhar.

Carla Diaz

Famosa por sua atuação nas novelas como ‘Chiquititas’ e ‘O Clone’, a atriz, que marcou a infância de vários brasileiros, agora está no BBB21. Mas antes disso, a artista passou por uma situação desafiadora em 2020, depois de descobrir o câncer de tireoide. Ela havia descoberto a doença em julho, mas graças ao tratamento, ela se recuperou e compartilhou sua história com os seguidores no final do ano.

Antes de entrar no ‘camarote’ do BBB21, Carla Diaz havia sido solicitada para entrar no ‘Dança dos Famosos’, mas recusou o convite. Agora o público vai saber mais da atriz dentro da casa mais vigiada de Curicica.

João Luiz

O professor de geografia promete se jogar no BBB21. Participante do time ‘pipoca’, ele é apaixonado por animais e tem pets bem ‘diferentões’. Ele, que vive em Minas Gerais, é dono de uma calopsita e duas chinchilas.

Camilla de Lucas está no BBB21

A influenciadora se considera uma “blogueira da vida real”, e entrou no BBB21 como convidada do time ‘camarote’. Antes do programa, Camilla fez uma dieta e ganhou 11 quilos, como relatou em uma série de vídeos no Youtube, em 2017. Ao todo, ela tem mais de 7 milhões de seguidores nas redes sociais.

Arcrebiano

O participante do time ‘pipoca’ do BBB21, é professor de crossfit, e seu maior desafio será em aceitar as diferenças na casa, já que gosta de manter a organização e tem mania de limpeza.

Pocah

Entrando no BBB21 com a torcida de ninguém, menos que Anitta, a cantora faz sucesso no funk desde nova. Curiosamente, antes da fama, Pocah passou sua infância na casa da renomada atriz Vera Fischer, isso porque sua mãe trabalhava para a artista.

Juliette

Juliette é do time ‘pipoca’, é advogada e sonha em se tornar delegada. Uma das curiosidades sobre a nova sister é que ela ama literatura e gosta de Shakespeare.

Nego Di – BBB21

O comediante foi convidado para o time ‘camarote’ do BBB21, e se tornou famoso na internet com áudios engraçados no Whatsapp. Por ironia do destino, ele já tinha feito uma inscrição para o BBB em 2016, mas agora, entrou como convidado do reality. Sortudo!

Kerline

No time ‘pipoca’, Kerline é modelo e maquiadora. Mas esse não é seu primeiro contato com o BBB, afinal, a cearense já trabalhou com a ex-BBB Rafa Kalimann, da edição anterior. Além disso, ela pode se dar bem nas provas, já que é adepta de esportes radicais.

Lucas Penteado

Conhecido por seu personagem MC Fio, em ‘Malhação: Viva a Diferença’, Lucas Penteado é do time ‘camarote’. Mas antes da fama, em 2015, ele esteve ativo nas ocupações estudantis que marcaram o Estado.

Lumena

Após ser anunciada no BBB21, foi revelado que Lumena já trabalhou para o youtuber e empresário, Felipe Neto. Surpreso, ele comentou o ocorrido. “Que coincidência incrível. A Lumena era roteirista do nosso hub de conteúdo voltado para diversidade na Play9. Há algumas semanas ela pediu demissão, super triste, porque tinha decidido entrar em outro ‘projeto’. Era o BBB”, disse o influenciador.

Rodolffo no BBB21

O cantor sertanejo da dupla com Israel, começou a cantar ainda na infância, quando tinha apenas 7 anos. Sua entrada no BBB21 foi marcada por uma coincidência, no ano de 2020, a ex-esposa, Rafa Kalimann também participou do programa, e acabou em segundo lugar. Será que o artista vai longe na disputa, assim como a ex?

Gilberto

No time ‘pipoca’, Gilberto é um dos participantes que mais viveu situações inusitadas. Doutorando em Economia, ele já chegou a deixar a faculdade e investir na vida missionária após se descobrir homossexual. Boa parte da sua vida, ele se dedicou à igreja, e já cantou em um coral erudito.

Viih Tube

A youtuber começou a internet com apenas 14 anos, e hoje, coleciona mais de 20 milhões de seguidores nas plataformas. Além disso, ela investiu em webséries e uma delas foi parar no catálogo da Netflix, a série ‘Amiga do Inimigo’.

Thaís

Thaís é formada em Odontologia e atua como cirurgiã-dentista, mas além disso, ela é também modelo, DJ e produtora. Antes do BBB, sua família queria que ela se casasse até os 25 anos, mas ela mudou o rumo de sua vida totalmente.

Projota

Rapper desde a adolescência e cantor, ele já esteve no BBB três vezes, mas apenas para se apresentar. Ao decidir seguir a carreira musical ele deixou a faculdade de educação física.

Sarah

Embora seja natural de Brasília, Sarah já morou por alguns anos nos Estados Unidos. A consultora de marketing digital conta que já esteve em festas na na casa de Leonardo DiCaprio.

Fiuk no BBB21

O cantor e ator é filho de Fábio Jr e irmão de Cleo, o que chocou a internet recentemente com sua entrada no BBB21 e a vida do artista vindo à tona. Mas o que muitos não sabem é que o verdadeiro nome de Fiuk é Filipe Kartalian Ayrosa Galvão.

Curtiu saber mais dos brothers e sisters? Aproveite e vote em quem você acha que vai ser o primeiro eliminado do BBB!