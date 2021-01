BBB21: conheça Gilberto, participante do time ‘pipoca’

O pernambucano Gilberto, de 29 anos, se inscreveu no BBB21 e entrou para o time ‘pipoca’ desta edição. Determinado a vencer o reality, ele revelou que não quer saber de “plantas” na temporada. A estreia do programa é nesta segunda-feira (25). Vem saber mais sobre o brother!

Quem é Gilberto do BBB 21?

Gilberto promete causar na casa do BBB21 com seu jeito autêntico de ser segundo ele. “Sou autêntico, sincero, honesto, não tenho medo de me expor, nem de me posicionar. Sou um perfil único. Quando alguém falar de BBB21, vai falar de mim”, garantiu ao Gshow.

De família humilde, ele afirmou que teve dificuldades para entrar na faculdade, mas isso não foi desculpa para não seguir em frente. “Era puxado: três ônibus para ir e três para voltar. Mas valeu a pena”, contou.

Fora do reality, sua vida é estudar, já que faz doutorado em Economia na UFPE, e sua pesquisa é em torno do Estado e violência cometido no mercado de drogas no país. “Meu pai teve relação com as drogas. Sofri isso na pele e quero, de alguma forma, contribuir”, explicou. Caso ganhe o programa, ele quer ser PhD nos Estados Unidos: “Dá para pegar o R$ 1,5 milhão e ir embora”, garantiu.

BBB21: Gilberto no jogo

Gilberto garantiu que vai dar tudo de si no BBB21, e que na competição ‘vale tudo’. “No programa, vale tudo. Você escolhe a ação, mas não escolhe a consequência. Tem gente que ganha um programa em um dia. É um negócio que você fez que você ganha ou perde”. “Vou fazer valer a pena essa oportunidade, não vai ser perdida”, afirma.