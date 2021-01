BBB21: conheça Sarah, participante do time ‘pipoca’

Sarah entrou para o time ‘pipoca’ do BBB21 e já sabe o que quer no reality. Depois de perder o emprego em 2020, ela pretende reerguer a vida profissional. Saiba mais sobre a participante que entra oficialmente no programa que estreia nesta segunda-feira (25).

Saiba mais sobre Sarah do BBB21

Sarah é natural de Brasília, tem 29 anos, e é consultora de marketing. No ano passado, ela teve a oportunidade do emprego dos sonhos, Ela iria trabalhar em Mônaco, em eventos esportivos. No entanto, por causa da pandemia, ela acabou tendo os planos cancelados.

“A minha vida saiu muito do controle. Eu estava com ela organizada, sabendo o que ia acontecer no meu futuro profissional e, de repente, um banho de água fria. Fiquei muito perdida”, conta a brasiliense ao Gshow.

Quando tinha 19 anos, ela decidiu morar em Los Angeles para aprender inglês. Depois de alguns anos, ela retornou e trabalhou como motorista de aplicativo, babá, figuração em TV e até mesmo assessora de alguns influencers. Como resultado, ela conheceu grandes nomes como Chris Brown, e esteve em festas na casa de Leonardo DiCaprio.

BBB21: Sarah no jogo

Dentro do programa, ela prefere ter amigos e aliados ao ser isolada do restante da casa. “Gosto de ter amigos e aliados. Sempre achei que na vida a gente não consegue nada sozinho. Gosto de construir uma rede. É muito importante manter pessoas aliadas pelo máximo de tempo que conseguirmos no jogo”, afirmou.

Ela revela mais sobre si: “Sou dramática e chorona e, às vezes, não consigo controlar minhas emoções. Faço uma novela mexicana. Em um jogo, se a pessoa souber brincar com o meu emocional, pode ser muito ruim para mim. Quando me sinto acuada, eu faço um drama para tentar virar o jogo.”

Como é estar no programa? Ela responde: “É maravilhoso estar no BBB 21, um sonho realizado depois de muitas tentativas. Acho que esta foi a quarta ou quinta vez que eu me inscrevi para participar do programa”, disse ao Gshow.