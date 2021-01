BBB21: queridômetro está de volta; veja como funciona

Junto com o BBB21 está de volta o queridômetro, em que os brothers descobrem como são vistos pelos demais colegas na casa. Com os imunes dentro da casa oficial do programa, todos puderam se avaliar, e já teve quem não causou boa impressão. Entenda!

O que é o queridômetro do BBB21?

Dentro da casa, os brothers tem um painel em que todas as manhãs mostra como estão sendo avaliados uns pelos outros. Como funciona? Essa avaliação é chamada de queridômetro, e existem emojis para que cada participante avalie os colegas dentro do confessionário do BBB21.

Os emojis são de “cobra”, “carinha de enjoo”, “carinha feliz”, “carinha triste”, “bomba”, “coração”, “coração partido”, “banana” e “planta”. Como o programa ainda está começando, a maioria dos participantes recebeu “coração” e “carinha feliz”, principalmente Karol Conka, que agradou a maioria dos colegas.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Já os emojis de “nojo”, “serpente” e “planta”, são os menos bem recebidos pelos brothers, afinal, mostra que a pessoa está incomodando.

brothers em frente ao queridômetro BBB21 (Foto: TV Globo/ Reprodução)

Como foi o primeiro queridômetro do BBB21

Logo no primeiro queridômetro da edição, os brothers mostraram com quem não tem tanta afinidade assim. Dentre todos os 20 participantes, Kerline foi a única a receber um emoji de “cobra”, ou seja, ela desagradou um dos colegas, e no caso, foi Fiuk.

De maneira geral, todos receberam “coração” e “carinha feliz”, apenas Juliette e Camilla de Lucas receberam o emoji de “bomba”. Ambas se surpreenderam com a escolha dos colegas. Juliette chegou a ficar chateada por Fiuk não ter dado o emoji “coração” para ela.

Fiuk se irrita e dá ‘cobra’ para uma das sisters

Na área externa da casa do BBB21 enquanto conversava com os colegas nesta quarta-feira (27), Fiuk assumiu ter dado o emoji de cobra para Kerline.

“Claro que isso de cada um, querer falar ou não, mas eu vou assumir aqui para vocês e até para ela. Quem deu a cobra para ela [Kerline] fui eu”. Ele ainda justificou: “Ela fez uma brincadeira comigo que não esperava. E eu estou muito vulnerável aqui”.

Rodolfo quis saber mais e Fiuk explicou o motivo para sua atitude. A gente estava na sala e ela virou para mim e falou do meu cabelo. Falou que eu fiquei horas produzindo o meu cabelo, quis me tirar de artistinha chique”. Sarah entrou na conversa e completou: “Ela [Kerline] já falou isso com umas quatro ou cinco pessoas diferentes”.

O cantor completa: “É difícil ser recebido assim por mim. De graça. Eu estou aqui de braços abertos. Eu fiquei triste com o comentário dela. Fiquei triste de ser recebido assim. Ela não me conhece, como vai me tirar assim?”.