BBB21: veja como eram participantes famosos no início da carreira

A cada temporada BBB, os fãs gostam de procurar saber mais da vida dos participantes, e com o time ‘camarote’ do BBB21, não é diferente. Como Karol Conka, Fiuk, Projota e os demais se tornaram famosos? Veja como os artistas começaram suas carreiras.

Camilla de Lucas – Camarote do BBB21

Camilla é influenciadora e tem 26 anos. Há quatro anos, ela começou a produzir conteúdo no YouTube. Em seus vídeos, ela fala sobre beleza, moda e dá dicas para os seguidores. Ela explodiu no ano passado, depois de multiplicar seus seguidores com vídeo engraçado no Tik Tok, e também no Instagram.

Carla Diaz

A atriz começou sua carreira novinha. Quando tinha apenas 7 anos ela interpretou Maria em Chiquititas. Outro papel importante foi como a muçulmana Khadija Rachid, na novela O Clone, na Globo.

Fiuk

Segundo os passos do pai, Fábio Jr, Fiuk decidiu ser cantor com 13 anos. Em 2005, foi vocalista da banda No Name, mas deixou o grupo e se tornou vocalista da banda Hori. Sua estreia como ator aconteceu em 2018, com o filme As Melhores Coisas do Mundo, em que deu vida a Pedro.

Karol Conka no BBB21

A cantora Karol Conka começou sua carreira no rap com 16 anos. Mas foi em 2012, em uma parceria com Projota, que também está no BBB21, que eles lançaram “Não Falem!”. Não demorou muito, e no ano seguinte ele ganhou o prêmio de Artista Revelação, no Prêmio Multishow. Feminista, ela é considerada uma das principais repesentantes das mulheres no rap.

Lucas Penteado

Lucas Penteado ficou conhecido por sua atuação em ‘Malhação: Viva a Diferença’. Ele fez sucesso com o personagem MC Fio, exibida entre 2017 e 2018, que voltou a ser reprisada no ano passado.

Nego Di

Nego Di, de 26 anos, ficou famoso há pouco tempo. O comediante do grupo ‘camarote’ do BBB21 ficou popular por audios engraçados e cativantes no whatsapp. Ele se intitula de “o maior whatsapper do Brasil”.

Pocah – carreira antes do BBB21

A cantora carioca começou sua carreira na música em 2012, com o hit “Mulher do Poder”. Já em 2019, sua carreira teve um salto com o lançamento de ‘Não Sou Obrigada’, que em três meses, já tinha 50 milhões de views no Youtube.

Projota

Projota é rapper e cantor começou a participar de batalhas de rap em 2006 e não parou com a carreira musical desde então. Dois anos depois ele lançou seu primeiro EP, ‘Carta aos Meus’.

Rodolffo

O cantor sertanejo começou sua carreira formando dupla com Israel, quando os dois tinham apenas 10 anos de idade. Já em 2011, eles lançaram o CD e DVD ao vivo ‘Do Jeito Que Eu Queria’, com as músicas “Largadão”, “Louco desejo” e “Chorar por amor”.

Viih Tube

Assim como Camilla de Lucas, Viih Tube começou a ficar famosa com a internet. Natural de Sorocaba, ela começou com seu canal no Youtube em 2014. No começo ela fazia vídeos com dicas de beleza, mas transformou o canal com as webséries que criou. Inclusive, uma dessas produções foi parar no catálogo da Netflix intitulado ‘Amiga do Inimigo’.