BBB21: ViIh Tube não entende pergunta simples e web não perdoa

A youtuber que foi convidada para o ‘camarote’ do BBB21, Viih Tube, de 20 anos, permanece confinada em um hotel do Rio de Janeiro, antes de entrar no reality da Globo. Enquanto isso, a jovem famosa da internet participou à distância do ‘É de Casa’ neste sábado (23).

ViIh Tube, do BBB21, se atrapalha com pergunta simples

Por causa da medida de segurança tendo em vista a pandemia do coronavírus, os participantes permanecem em confinamento no hotel. Mas enquanto isso, a Globo passou a divulgar alguns vídeos curtos dos brothers direto do quarto em que estão isolados do mundo.

Nas gravações que funcionam como um tipo de diário, a nova sister do BBB21, teve dificuldade em responder a uma simples pergunta. Em um trecho do vídeo que passou no ‘É de Casa’, ela precisava refletir e responder sobre “qual o momento mais camarote e o momento mais pipoca que você já viveu?”.

Viih Tube deveria refletir sobre o momento “camarote”, ou seja: alguma fase da sua vida de maior ostentação. Já o momento “pipoca” seria definido como o evento de maior dificuldade e menos prosperidade na sua vida.

Todavia, o questionamento pareceu ser difícil para a influencer, que não conseguiu ter uma resposta . “Não entendi essa pergunta…”, disse ela, que releu, mas mesmo assim não soube o que falar. “Que estranho”, afirmou ainda, e completou: “não gostei dessa pergunta”.

Como resposta, os internautas reagiram ao vídeo, e alguns não acreditaram que a youtuber teve tamanha dificuldade com uma pergunta simples. “Vem coisa boa por aí”, escreveu Phnope. “Gente que se faz de sonsa? next”, comentou Priscila. “Forçando meme amo”, opinou o usuário Thtyles. “Dona não mentiu, lixo de pergunta”, defendeu o internauta Lulucas.

Quem é Viih Tube, nova sister do BBB21?

A nova participante do BBB21, Vitória Moraes, mais conhecida como Viih Tube, começou cedo sua carreira na internet. Com vídeos no youtube, ela conquistou seu público e chegou a marca de 10,8 milhões de inscritos no casal, além de 16 milhões de seguidores no Instagram.

Atualmente, além da vida pessoal, seu canal virou espaço para as webséries, na qual ela atua e também dirige os episódios. Também por lá, são divulgados os bastidores das gravações. O sucesso foi tão expressivo que a série ‘Amiga do Inimigo’ entrou no catálogo da Netflix.

Veja o trailer de ‘Amiga do Inimigo’:

Polêmica de Viih Tube envolvendo maus-tratos de animais

Com sua entrada no BBB21, voltou à tona a atitude que Viih Tube tomou em 2016, quando cuspiu na boca de seu gato e postou o vídeo no Snapchat. Na época ela tinha 15 anos e foi duramente criticada nas redes sociais.

Sabendo que a polêmica poderia virar assunto nas redes sociais novamente com sua entrada no BBB21, a equipe de Viih Tube deixou gravado um vídeo, onde ela fala, aos prantos, sobre a polêmica.

“É o maior medo vir à tona. É o meu maior trauma da vida, a coisa que mais me magoa, é o meu ponto fraco. Evitei falar disso por cinco anos. Em 2016, quando eu tinha 15 anos, fiz uma brincadeira, que de brincadeira não tem nada, mas que nunca foi na maldade. Foi a fase mais difícil na minha vida até hoje. Deixou muitas sequelas dentro de mim, desenvolveu muitos problemas psicológicos na época, que graças a Deus hoje são muitos controlados. Mas só em pensar que eu tinha que gravar esse vídeo, eu comecei a ficar nervosa”, afirmou ela.

Viih Tube disse que chegou a ser agredida por um homem na rua. “Aquilo me dava muito medo. Mas o mais difícil foi o que eu vivi na vida real. Não conseguia comer, tive muitos problemas psicológicos, não conseguia olhar no olho de alguém. Eu tinha medo de falar do assunto, tinha muita vergonha. Só conseguia falar ‘desculpa, desculpa, desculpa’. Além disso, eu apanhei na rua de um homem por conta disso”, disse ela, chorando. “É muito ruim lembrar disso. Eu nunca quis falar porque eu não consigo. É muito difícil falar disso. Dói demais. Já quis desistir de tudo”, afirmou.

Por fim, ela pediu desculpas mais uma vez ao público. “Foi sem noção, desrespeitoso. Tenho consciência que eu errei, e mais uma vez, me desculpa se eu ofendi ou magoei alguém, porque essa nunca foi a minha intenção. E vocês vão ver na casa do ‘Big brother’, vão me conhecer lá, 24 horas por dia. Não quer dizer que não vou errar, mas espero desconstruir essa ideia que muita gente pode ter na cabeça sobre mim, por coisas antigas”.